En el centro de la actualidad del Cáucaso en los últimos años debido al conflicto con Azerbaiyán en torno a Nagorno Karabaj, Armenia se prepara para celebrar en pocos días unas elecciones legislativas decisivas. Al igual que en Hungría el mes pasado, uno de los principales temas de la campaña es el posible acercamiento a la Unión Europea, al que Rusia se opone frontalmente.

La redacción armenia de RFI abre oficialmente sus puertas el lunes 25 de mayo.

Se trata de cuestiones que la nueva redacción de RFI pretende abordar, en un contexto en el que el país sufre un retroceso repentino de la libertad de prensa. Situada en el puesto 80 del ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en 2018, Armenia había mejorado progresivamente su situación tras la llegada al poder del ex periodista Nikol Pashinian. Tras escalar hasta el puesto 34 en 2025 —nueve posiciones por detrás de Francia—, Ereván ha descendido este año hasta el puesto 50.

En este contexto, y en un momento en el que la juventud armenia se aleja de los medios tradicionales, la redacción armenia de RFI aspira a ser "100% digital" y a consolidar su presencia en Instagram, Facebook y TikTok, explica la redactora jefe, Astrig Agopian.

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Elecciones y desinformación

El objetivo principal es "dirigirse a los jóvenes produciendo formatos innovadores para informar, relatar la actualidad y verificar los hechos", diversificando contenidos y apoyándose también en corresponsales sobre el terreno. El equipo busca dar voz a los ciudadanos armenios, realizar reportajes e entrevistas in situ y cubrir las elecciones legislativas en tiempo real. Para ello, la periodista Lilit Shahverdyan será enviada especialmente al país a finales de mayo, lo que supone un verdadero "regalo del cielo", celebra la joven reportera originaria de Nagorno Karabaj.

Este primer gran reto para la nueva redacción, las elecciones legislativas, es también objeto de una campaña de desinformación atribuida a Rusia. Ante esta situación, y frente al elevado volumen de noticias falsas que circulan en las redes sociales, la redacción armenia de RFI apuesta por la verificación de hechos como uno de sus principales ejes de trabajo.

Un aspecto clave es que toda la producción se realizará exclusivamente en armenio oriental. "Se trata de uno de los dialectos de la lengua armenia y es el idioma de la República de Armenia", explica Astrig Agopian. De los aproximadamente 12 millones de armenios en el mundo, solo 3 millones residen actualmente en Armenia. El genocidio armenio de principios del siglo XX provocó el éxodo de quienes buscaban escapar de las masacres.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más