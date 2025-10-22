A pocos días de las elecciones legislativas nacionales de medio término, los electores argentinos expresan opiniones encontradas sobre el apoyo financiero condicionado que Donald Trump prometió al gobierno de Javier Milei. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, conversó con votantes de ambos bandos sobre sus expectativas para los comicios del 26 de octubre.

De un lado, La Libertad Avanza advierte que, sin un respaldo popular, el país podría retroceder. Del otro, el peronismo plantea como objetivo frenar a Milei. Pero, ¿qué dicen los votantes sobre las elecciones legislativas nacionales de medio termino del próximo domingo?

"Espero que estas elecciones derroquen al presidente que tenemos, que es un tipo que está de la cabeza. Todos los secuaces que lo rodean son unos delincuentes", dice Casimiro, de 69 años, un firme opositor al gobierno, que espera más de lo que pueden ofrecer unos comicios de medio término.

Para Ignacio, de 27 años, lo peor sería que eso pasara.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Lo que más me preocupa es que pierda el gobierno de Milei. Si él pierde las elecciones, puede pasar que Estados Unidos no le dé los préstamos al gobierno. Esto tendría una repercusión negativa en la economía del país".

En efecto, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció un amplio paquete de ayuda financiera para Argentina, aunque condicionado a un buen desempeño electoral del oficialismo.

Respaldo de Trump a Milei genera resquemores

Para Ignacio, el respaldo de Trump a Milei es positivo, pero reconoce que puede generar resquemores.

"Me parece muy bien el apoyo de Trump a Milei, pero el tema es que también puede tener una repercusión negativa, porque gran parte de la sociedad argentina no ve con buenos ojos al gobierno de Trump".

Recientes encuestas de opinión indican que, en general, los argentinos no aprueban la intervención del mandatario estadounidense en la política local.

Es el caso de Ayus, una joven de 19 años:

"La verdad, la opinión de una persona fuera de mi país no me interesa mucho. Siento que lo más importante es la opinión nuestra".

La opinión definitiva de los votantes se conocerá el domingo por la noche, unas horas después del cierre de las urnas en Argentina.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más