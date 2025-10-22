Tras la presión de un sindicato, el estado de Renania del Norte-Westfalia asumirá los sueldos de los empleados de dos bases militares estadounidenses en su territorio, que dejaron de percibir su salario por el cierre de operaciones del gobierno de Donald Trump.

De nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.

Un trabajador está siempre protegido en Alemania si su empresa, por alguna razón, no le paga su sueldo. El estado se hace cargo entonces de su mantenimiento hasta que se normalice su situación.

Nadie podría haber imaginado que pasaría alguna vez con los empleados del gobierno estadounidense en Alemania, precisamente en dos de las mayores bases militares de Estados Unidos en el extranjero y que están en la región de Renania del Norte-Westfalia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Unos 12.000 empleados en Alemania no han recibido hasta ahora su sueldo después del cierre de operaciones del Gobierno en Estados Unidos.

Leer tambiénEEUU: el “shutdown” entra en su tercera semana y sus consecuencias se dejan sentir

El sindicato alemán de trabajadores Verdi presionó al Gobierno alemán y ahora logró que el Estado federal de Renania del Norte se comprometa a cubrir los sueldos de los empleados de las bases estadounidenses hasta que se normalice la situación.

El sindicato declaró que en otros casos anteriores al cierre del gobierno en Estados Unidos, los sueldos siempre se habían seguido pagando.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más