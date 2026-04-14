Ya van cuatro años desde que se cerró la etapa de instrucción, la investigación inicial del proceso. En el primer juicio oral, en 2025, se habían realizado más de 20 audiencias, y habían declarado más de 40 testigos, entre ellos las hijas de Diego Armando Maradona.

Pero todo quedó en la nada cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach estaba protagonizando un documental en el marco del proceso sin el acuerdo de las partes. Los otros dos jueces renunciaron y el juicio fue anulado. Makintach fue destituida.

Con un nuevo tribunal, más de 10 meses más tarde comenzó este martes un nuevo juicio. El proceso busca determinar la responsabilidad del equipo de salud que acompañaba a Maradona en una internación domiciliaria posterior a una operación por un hematoma subdural.

Atención “deficiente” y “temeraria”

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La Fiscalía los acusa de homicidio con dolo eventual. Entre los siete acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que son los principales señalados.

La Fiscalía sostiene que los acusados brindaron una atención “deficiente” y “temeraria” que derivó en la muerte del exfutbolista. La acusación también señala que dejaron a Maradona en una “situación de desamparo” durante sus últimos 14 días de vida.

Los siete acusados, que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión, niegan los señalamientos de la Fiscalía. Otra acusada, una enfermera, enfrentará un proceso aparte, en un juicio por jurados.

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