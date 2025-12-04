La Corte de Apelación de Tizi-Ouzou (Argelia) confirmó la condena de siete años de prisión contra Christophe Gleizes, periodista deportivo independiente francés y colaborador habitual del grupo de revistas So Press. La decisión ratifica la sentencia dictada en primera instancia.

"Gleizes sigue defendiendo que es inocente. Es un periodista especializado en deportes, especialmente en fútbol en países africanos", declaró a RFI Elena García Viscasillas, representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF). "Gleizes había viajado a numerosos países de África y había estado en Argelia varias veces. Se le acusa de haberse puesto en contacto, entre 2015 y 2021, con el dirigente del Club de Fútbol de la Juventud Deportiva de Cabilia, que también resultó ser responsable del Movimiento de Autodeterminación de Cabilia, un organismo independentista. Pero ese dirigente no formaba parte de ese movimiento político cuando él lo entrevistó. Por ello, en Reporteros Sin Fronteras consideramos que estas acusaciones son totalmente absurdas e infundadas", precisa Viscasillas.

A la espera de una gracia presidencial

Durante la audiencia, Christophe Gleizes solicitó "clemencia" a la justicia argelina. "Reclamo su clemencia para poder reunirme con mi familia», dijo con emoción, tras reconocer «muchos errores periodísticos a pesar de [sus] buenas intenciones".

El anuncio de la condena provocó consternación entre sus allegados, que se declararon "derrumbados". Ahora hay dos opciones posibles: recurrir en casación, aunque es un procedimiento largo, o cumplir la pena y esperar una gracia presidencial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Colaborador de las revistas francesas So Foot y Society, Gleizes admitió que debería haber solicitado un visado de periodista en lugar de uno turístico para realizar su reportaje en Argelia. También reconoció que debería haber sabido que algunos de sus contactos estaban vinculados a una organización considerada terrorista en el país.

Profunda preocupación de Macron

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, reaccionó a la condena en el programa de France 2 el miércoles por la noche. "La liberación de Christophe Gleizes es un elemento clave en las conversaciones en curso entre París y Argel", afirmó.

El jueves por la mañana, el Elíseo indicó que el presidente Emmanuel Macron "ha recibido con profunda preocupación la condena en apelación" del periodista. "Le envía sus pensamientos, así como a su familia. Seguiremos actuando ante las autoridades argelinas para obtener su liberación y su regreso a Francia lo antes posible", añadió la presidencia francesa.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más