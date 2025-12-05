El Eurovisión es el máximo certamen de la canción en Europa. Un concurso que se lleva cada año en una ciudad distinta del continente. Muchos lo tildan de cursi o extravagante, pero es un concurso que en los últimos años ha batido récords de audiencia. Su última edición fue vista por 166 millones de hogares en los 37 países que participan enviando un cantante o grupo musical.

El concurso europeo es también una caja de resonancia de las tensiones geopolíticas. Es lo que está pasando con el boicot decidido el jueves de varios países, cuyas cadenas de televisión se niegan a retransmitir el espectáculo debido a la presencia del candidato de Israel, decisión que no se sometió a voto de los miembros de la Unión Europea de Radio y Televisión (UER). España, Países bajos, Eslovenia e Irlanda anunciaron su negativa de difundir la edición de 2026 que se llevará a cabo en mayo próximo en Ginebra, denunciando la terrible situación en Gaza.

De su lado, el canciller francés, Jean-Noel Barrot, se pronunció via la red X contra el boicot a Israel, alegando que Francia “nunca participará en un boicot contra un pueblo, sus artistas e intelectuales”.

La presencia de Israel ha sido objeto de tensiones desde 2023; en 2024 los jurados del certamen desairaron a la candidata israelí, quien terminó en el quinto lugar, apoyada por el público. Esa es de hecho la particularidad del concurso: la presencia de un jurado profesional en cada país concursante, así como el voto de los habitantes europeos.

En 2022, el Eurovisión excluyó al participante ruso, debido a la invasión de Ucrania. Ese año el ganador del Eurovisión fue el grupo ucraniano Kalush Orchestra, que concursó interpretando “Stefania”, un tema que mezclaba rap y cantos tradicionales ucranianos, y que celebraba la identidad cultural de Ucrania.

