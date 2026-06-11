La empresa estadounidense, fundada en 2021 por antiguos miembros de OpenAI, creadores de ChatGPT, asegura que Claude Fable 5 es una versión "segura" del modelo Mythos. Cabe recordar que, en abril de 2026, Anthropic renunció a poner en circulación dicho modelo, considerado demasiado peligroso por su capacidad para explotar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, lo que habría abierto la puerta a una cascada de ciberataques. Si bien Damien Van Achter, responsable del programa de innovación en el IHECS, ve en Fable 5 una herramienta prodigiosa, el especialista destaca, sin embargo, su falta de supervisión democrática.

RFI: Tras revelarse los riesgos de su modelo Mythos, Anthropic decidió no hacerlo accesible. Dos meses después, la empresa lanza Claude Fable 5, una versión "segura" de Mythos. En concreto, ¿qué se ha implementado?

Damien Van Achter: Desde un punto de vista técnico, Claude Fable 5 es el mismo modelo que Mythos. Anthropic le ha añadido un sistema de clasificadores que agrupa las consultas sensibles, en particular todo lo relacionado con la ciberofensiva, pero también las solicitudes relacionadas con la biología y la química [para la producción de armas biológicas, N. del Editor], para luego redirigirlas a un Opus 4.8, un modelo más antiguo, más prudente y que, en principio, no será capaz de ser tan potente como Mythos. Anthropic afirma que el 95 % de las sesiones no activan el redireccionamiento hacia Opus 4.8. Por lo tanto, Claude Fable 5 no está limitado. Técnicamente es el mismo motor que Mythos. Solo que hay un desvío en la entrada. Como un portero de discoteca.

¿No resulta paradójico el lanzamiento al mercado de este modelo particularmente eficaz cuando, hace menos de una semana, Anthropic reclamaba una moratoria sobre la IA ante el riesgo de "pérdida de control" de un sector que avanza demasiado rápido?

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Cuando Anthropic sugiere una moratoria, la empresa no pide necesariamente detenerlo todo. Se trata, ante todo, de relaciones con la prensa, de control de daños. Intenta mostrarse como el alumno modelo. Si Anthropic hubiera lanzado su nuevo modelo sin previo aviso, lo primero que le habrían dicho es: "Son completamente irresponsables, debían habernos advertido de los riesgos". Con la moratoria, pedía que los políticos se hicieran cargo del tema para poder hacer una pausa en algún momento, pero una pausa coordinada y verificable en función de los riesgos. Porque, obviamente, Anthropic está en una "carrera de velocidad" con todos los demás actores del sector y no van a detenerse.

Paralelamente a Claude Fable 5, Anthropic lanza Claude Mythos 5, un modelo cuyas "barreras de seguridad se levantarán en ciertos sectores". La empresa precisa que estará destinado a un "pequeño grupo de ciberdefensores y proveedores de infraestructura". ¿Quién tendrá acceso a este modelo específico? ¿No es arriesgado hacerlo accesible?

Existe una lista de acceso, pero es opaca. La cuestión hoy no es si hay que dejar de desarrollar estos modelos de IA. Nadie lo hará. El verdadero reto es el control democrático de estos modelos y de estas empresas que, hoy en día, se fusionan con el Estado, especialmente en Estados Unidos. Todos los servicios soberanos estadounidenses están impregnados hasta la médula de estos modelos de IA predictiva. Se agita un poco el fantasma de la ciberdefensa o del ataque químico imaginando a adolescentes en sus habitaciones preparando bombas. Efectivamente, eso existe, pero sobre todo tenemos muy poco control hoy en día sobre lo que hacen las instituciones con estas herramientas.

¿Cree usted que los responsables políticos son conscientes de estos problemas democráticos?

Hay algunos. Me niego a pensar que no sea así. Pero el contraejemplo más convincente que tenemos hoy en día es Estados Unidos. Es evidente que no comprenden todas las implicaciones. La IA es el remedio y el veneno. Bien utilizada, permite gestionar mejor nuestras administraciones; es fantástica en términos de eficiencia y previsión de riesgos. Es diferente cuando esas mismas herramientas se ponen al servicio de una administración que quiere vigilar a su población. Lo importante es la mano que la dirige.

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