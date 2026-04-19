La operación tiene lugar en la localidad de Colombes, al noroeste de la capital francesa, donde el artefacto fue descubierto el 10 de abril durante unas obras.

Los especialistas en desactivación de explosivos trabajan actualmente para neutralizar la bomba. Primero intentaron retirar el detonador, pero la maniobra no fue posible, por lo que deberán destruir el artefacto bajo tierra, lo que extenderá la operación hasta ocho horas. Para garantizar la seguridad, se estableció un perímetro de evacuación de 450 metros.

Los residentes fueron alertados y tuvieron que abandonar sus casas a pie. Cinco centros de acogida fueron habilitados en Colombes y ciudades vecinas para recibir a los evacuados, mientras que unas 220 personas vulnerables fueron asistidas directamente por los servicios de emergencia.

La zona quedó completamente vacía y bajo vigilancia policial para evitar robos.

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