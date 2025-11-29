"El territorio está cerrado tanto por tierra como por mar. Ni siquiera los pescadores pueden salir a faenar. Son blanco de disparos desde helicópteros. No hay espacio aéreo. Gaza está cerrada. Por lo tanto, hay que poner fin al bloqueo ilegal y permitir el envío masivo de ayuda humanitaria", denuncia a RFI, Aymeric Elluin, responsable de incidencia sobre armas y conflictos de Amnistía Internacional.

Más de un mes después del anuncio del alto el fuego y la liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, el 13 de octubre de 2025, "el genocidio continúa en Gaza", denuncia esta ONG. "Para que no se pueda seguir hablando de genocidio, hay que poner fin al bloqueo ilegal", afirma a RFI

Hoy en día, "dos millones de personas siguen atrapadas en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí sigue ocupando entre el 50 % y el 58 % del territorio", advierte Amnistía Internacional. "No queda nada en la Franja de Gaza para sobrevivir", concluye Aymeric Elluin.

La ONU estima que se necesitarán 70.000 millones de dólares para reconstruir el territorio palestino.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La ONU aprobó la división de Palestina el 29 de noviembre de 1947

Tras la Segunda Guerra Mundial, Palestina bajo mandato británico se ve afectada por dos dinámicas: el aumento de la inmigración judía y el movimiento de descolonización. En el lugar, se intensifican las tensiones entre judíos y árabes, pero también hacia la dominación británica.

La recién creada Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encarga entonces de encontrar una solución. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la resolución 181. Esta preveía la división de Palestina en tres partes: un Estado judío (56 % del territorio), un Estado árabe (42 %) y Jerusalén, con sus alrededores, bajo control internacional (2 %).

Estos dos estados hipotéticos están compuestos por varios territorios entrelazados entre sí. El plan es rechazado inmediatamente por los representantes árabes palestinos y por los países árabes. Sobre el terreno, el desacuerdo degenera en una guerra civil y, posteriormente, en un conflicto armado.

Cuando los británicos pusieron fin a su mandato en mayo de 1948, Israel proclamó su independencia el 14 de mayo. Entonces estalló la primera guerra árabe-israelí, lo que permitió al nuevo Estado ampliar progresivamente su control sobre el territorio palestino.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más