Este proyecto de "centros de retorno", que genera un fuerte rechazo entre los defensores de los derechos humanos, será presentado en una conferencia de prensa en Viena por la tarde. Se trata de una iniciativa de la que participan también Grecia, Austria y los Países Bajos, todos partidarios de una línea migratoria firme. RFI ha entrevistado a Olivia Sundberg, especialista en migración y asilo de Amnistía Internacional ante la Unión Europea, que denuncia esta medida.

RFI: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de Amnistía Internacional respecto a los centros de retorno en el extranjero para migrantes irregulares?

Olivia Sundberg: Desde Amnistía Internacional, la preocupación principal que tenemos es que estos llamados centros de retorno vayan a convertirse en agujeros negros para los derechos humanos. Creemos que, por su propio diseño, estos centros de retorno entrañan riesgos de que se cometan graves violaciones de los derechos humanos. Hablamos, por ejemplo, de la detención arbitraria, de torturas, malos tratos, de devoluciones forzosas desde este tercer país a los países de origen de la gente. Hay un riesgo de que la gente acabe con muchos años sin tener una perspectiva clara de su futuro en estos países, con restricciones al acceso a apoyo legal, de que haya una falta de responsabilidad jurídica sobre cualquier vulneración de los derechos humanos que pueda ocurrir. Y, por supuesto, que luego haya muchas limitaciones en la capacidad de observación, de monitoreo, de rendición de cuentas sobre lo que ocurre en los centros de retorno trasladados a un país, sobre todo cuando se habla de países como Ruanda, donde sabemos que no se cumplen los derechos humanos de varias maneras.

RFI: ¿Qué diferencias existen entre los acuerdos de deportación de Estados Unidos con Ruanda y el proyecto que impulsan los cinco países europeos?

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Olivia Sundberg: Europa y estos cinco países insisten en que su modelo va a ser diferente, que va a ser un modelo europeo y que se van a garantizar que se cumplan los derechos humanos. Pues muy bien. Si hablamos de un modelo europeo, pues miremos los formatos de cooperación, los acuerdos que Europa ya tiene con terceros países. Y si miramos, por ejemplo, a Túnez, a Libia o a Egipto, países a los que la Unión Europea lleva ya muchos años dando apoyo financiero, diplomático, operativo para apoyar al sistema migratorio en estos países, pues ya vemos que la Unión Europea o no tiene capacidad o no tiene interés para reforzar los derechos humanos y garantizar que existan en esta cooperación; no tiene capacidad de monitoreo o de suspender la cooperación cuando se sabe que están ocurriendo vulneraciones de derechos humanos. En Libia o en Túnez hemos visto interceptaciones de manera violenta e ilegal en alta mar. Hemos visto detenciones arbitrarias, tortura, hemos visto expulsiones colectivas con gente abandonada en el desierto. En el caso de Libia hemos visto que autoridades apoyadas por la Unión Europea han disparado directamente a barcos de rescate de ONG europeas. Y a pesar de todo esto, el apoyo financiero europeo continúa. Así que, por todo esto, no vemos ninguna razón para creer que un centro de retorno en Uganda va a garantizar o cumplir algo más que estos aspectos de cooperación que hemos visto.

RFI: ¿Puede la UE eludir sus obligaciones de protección de los refugiados mediante el traslado de migrantes a terceros países?

Olivia Sundberg: Esta propuesta de crear puntos de retorno en terceros países, yo diría que es tan solo el último ejemplo de una tendencia reciente y de más largo recorrido; hacia políticas migratorias que son cada vez más restrictivas y más draconianas, que vilifican, que excluyen a las personas migrantes y racializadas y que se alejan cada vez más de las normas y obligaciones jurídicas internacionales. Tenemos una arquitectura legal sobre migración y refugio a nivel europeo que parece estar centrada en la contención y la reducción de llegadas a la Unión Europea y la intensificación de deportaciones. Básicamente, lo que han conseguido varias reformas en los últimos años, cambios a la ley de asilo en Europa, cambios que se vienen ahora en Frontex (la agencia de guardia costera de la Unión Europea)… Estos cambios lo que consiguen hacer es que sea más difícil acceder al territorio europeo, más difícil solicitar asilo, más difícil obtenerlo, mientras que, por supuesto, las razones por las que la gente huye o busca una vida mejor siguen siendo las mismas; en muchos casos, empeoran. Lo único que cambia es que se vuelve más peligroso y más complicado tomar esa ruta migratoria.

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