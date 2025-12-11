"Grupos armados palestinos cometieron violaciones del derecho humanitario internacional, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante sus ataques en el sur de Israel que comenzaron el 7 de octubre de 2023″, señaló la organización de derechos humanos en su informe de 173 páginas.

En entrevista con RFI, Beatriz Perales, responsable de Campañas e Investigación Amnistía España, sostuvo que "no se pueden lanzar ataques indiscriminados contra la población civil. Eso es una violación de las leyes del conflicto. Ni tampoco se pueden mantener rehenes secuestrados. Esto también es otro crimen de guerra. Las personas que estuvieron retenidas tanto tiempo han sufrido malos tratos que se pueden calificar como tortura. También ha habido violencia sexual contra personas cometidas por Hamás, su brazo militar las brigadas Al-qassam o personas que no estaban afiliadas a ningún grupo armado".

Según lo que esa ONG ha podido observar, se ha llegado a la conclusión de que lo sucedido el 7 de octubre "no era algo improvisado, sino que corresponde a un patrón de organización, que todo esto estaba efectivamente planificado. Toda la información que se ha recabado en videos, testimonios y declaraciones nos llevan a deducir que ha sido un plan sistemático, preparado y organizado", sostiene Perales.

La ONG también acusó a Israel de cometer genocidio en su campaña de represalia en Gaza, algo que Israel ha rechazado.

Amnistía agregó que Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza "continuaron cometiendo violaciones y crímenes bajo el derecho internacional en su retención y maltrato de rehenes".

Un plan declarado y explicado por la dirigencia de Hamás

La retención de rehenes se realizó como parte de un plan explícitamente declarado y explicado por la dirigencia de Hamás y de oros grupos armados palestinos", señala el informe.

Amnistía acusó previamente a Hamás y otros grupos de cometer crímenes de guerra, que son violaciones graves del derecho internacional contra civiles y combatientes durante conflictos armados.

Los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir en tiempos de paz e incluyen la tortura, la violación y la discriminación, ya sea racial, étnica, cultural, religiosa o de género, e implican "un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil".

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.221 personas y otras 251 personas fueron tomadas como rehenes, incluyendo 44 que estaban muertos.

De los 207 rehenes tomados con vida, 41 murieron en cautiverio. Al momento de divulgar el documento, todos fueron entregados a Israel como parte de un acuerdo de tregua en Gaza, con excepción del cuerpo de un soldado israelí.

Entre los actos señalados como crímenes contra la humanidad por Amnistía figuran asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, desaparición forzada, violación y "otras formas de violencia sexual".

