De nuestra enviada especial a Cisjordania, Janira Gómez Múñoz.

Israel realizó 233 ataques contra el sector médico de urgencias, solo en 2025 y solo en Cisjordania. En la alcaldía de Aqraba, en una sala llena de periodistas, el veterano Jomaa Omran, conductor de ambulancia en Huwara, escucha cómo las agresiones a paramédicos como él se han triplicado en tres años y ya no se limitan a registros o checkpoints cerrados.

Le pasó hace tres semanas, con un joven que se desangraba: "El Ejército nos ordenó frenar. Uno de los soldados cogió una piedra y golpeó la ambulancia… Me apuntó con su arma y me gritó 'cállate'. Esperamos 45 minutos. Temí que el chico se me muriera".

Además de los retrasos y las amenazas, se suceden los impedimentos para llegar hasta pacientes heridos o enfermos, al punto de dejarlos morir.

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"En las ambulancias somos objeto de crímenes muy graves", dice a conciencia Bashar Qaryouti, igualmente conductor de ambulancia y paramédico, en su caso en Qaryout.

En 2024, colonos israelíes mataron a su compañero mientras transportaba a palestinos heridos. A él, colonos y soldados, han intentado matarlo cinco veces: "Los colonos han dañado nuestro vehículo más de una vez y han intentado quemarnos vivos dentro. Cuando salgo para una misión, pienso que no volveré a casa", añade.

Tanto Bashar como Jomaa son voluntarios. Sufren ansiedad, trastornos del sueño y miedo. Uno de los impactos, en un panorama mayor.

Imran Anati, investigador de PHRI y autor del informe 'Llegar, atender, sobrevivir: los ataques de Israel contra ambulancias, personal sanitario y los servicios de urgencias en Cisjordania', lo explica a RFI: "Hay una relación entre la ocupación militar, la fragmentación territorial, la violencia de colonos y el derecho a la atención sanitaria de urgencia".

El texto refleja, en esencia, una "erosión sistemática" de la atención médica en Cisjordania.

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