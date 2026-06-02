Andreeva y Kostyuk se dan cita en semifinales

La primera de las semifinales femeninas en Roland Garros tendrá una confrontación cargada de tensión debido al ámbito político.

De un lado la rusa Mirra Andreeva se clasificaba por segunda vez a las semifinales parisinas, tras su primera aparición en 2024 (donde fue derrotada por Jasmine Paolini). En esta ocasión y tras haber cedido solo un set desde el inicio del torneo se deshizo rápidamente de la rumana Sorana Cirstea, en una confrontación que tan solo duró 56 minutos (6/0 6/3). Demasiado castigo para la tenista rumana que este año había anunciado su retirada y que firmo su mejor participación en el Abierto de Francia. Solo un dato a tener en cuanta para entender la superioridad de su contrincante y es que Cirstea tardó 28 minutos en anotar su primer juego.

La rival de Andreeva en la antesala de la final será la ucraniana Marta Kostyuk, que en un duelo fratricida de mucha calidad apeaba a Elina Svitolina en tres mangas (6/3 2/6 6/2).

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Kostyuk, quien jugará su primera semifinal en un Grand Slam, dedicó su victoria a la resiliencia ucraniana tras una nueva noche de bombardeos rusos. Con esta nueva victoria confirmaba su estatus de favorita en la capital francesa tras haber ganado hace unos días el Master 1000 de Madrid (También en superficie de arcilla).

Alexander Zverev divisa una gran oportunidad

Alexander Zverev esta a tan solo un encuentro de ofrecerse una segunda final en Roland Garros. El tenista alemán, que arrastra desde hace unos días la vitola de favorito tras las eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic, no tuvo grandes complicaciones para apear al novato español Rafa Jódar (7/6 6/1 6/3). Tan solo un inicio renqueante en la primera manga hizo dudar las aspiraciones de “Sascha” cuando el tenista ibérico llegó a anotar un 5-2 de entrada. La inexperiencia y los nervios jugaron una mala pasada en Jódar que no supo cerrar la única oportunidad seria que se le presentó mientras el alemán iba incrementando su agresividad para forzar los errores del novato.

Salvado ese primer escollo, Zverev puso la directa en los dos sets restantes mientras Jódar se hundía poco a poco en una cancha Philippe-Chatrier que se le hizo demasiado grande en su primera actuación.

El tenista germano dominó el partido de principio a fin anotando cifras muy sólidas como el 80% de efectividad en su primer servicio, con una velocidad media de casi 210 km/h. Detalles que contaron bastante para que pueda disputar su quinta semifinal en el Bosque de Boulogne, esta vez frente al vencedor del encuentro entre el brasileño Joao Fonseca y el checo Jakub Mensik.

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