Una alerta naranja se extendió a París y su área metropolitana este jueves debido a la ola de calor de una precocidad histórica que azota a varios países europeos. El primer ministro francés presidirá una reunión interministerial esta tarde, mientras la oposición acusa al ejecutivo de falta de preparación.

Météo-France elevó a 17 el número de departamentos en alerta naranja en su boletín de las 06:00 horas de este jueves, entre ellos la capital, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne, además de otros 13 departamentos del oeste del país.

No obstante, la alerta naranja por ola de calor se levantará a partir de la tarde-noche del jueves en tres departamentos del oeste: Manche, Finistère y Côtes-d’Armor.

Además, cuarenta y un departamentos, desde Charente-Maritime hasta Somme, así como Alpes-de-Haute-Provence y Alpes-Maritimes, están en alerta amarilla por tormentas este jueves. Otros 30 departamentos, desde Normandía hasta los Pirineos, se encuentran en alerta amarilla por ola de calor.

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El Ministerio de Salud italiano declaró este jueves en alerta roja o nivel 3, el más alto, a las grandes ciudades de Roma, Florencia, Bolonia y Turín, debido a una ola de calor que afecta a Europa esta semana.

Las temperaturas, inusuales para finales de mayo, podrían alcanzar hasta 33°C en Turín (ciudad alpina del norte de Italia), 32°C en Florencia y Bolonia (con una sensación térmica de 35°C), y 31°C en Roma (con una sensación térmica de 33°C), ciudad mediterránea ubicada en el centro-sur de la península.

La ola de calor sin precedentes por su precocidad, que azota desde principios de esta semana a parte de Europa, incluyendo Francia, Reino Unido e Italia, es un fenómeno consecuencia de una "cúpula de calor", una zona de alta presión que cubre todo el oeste de Europa y bloquea el aire caliente procedente del norte de África.

Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana intensifica los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, las sequías y las inundaciones.

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