Con nuestro corresponsal en Berlín, Pascal Thibaut

“Se trata de un acto terrorista”. Para el alcalde de Berlín, el demócrata cristiano Kai Wegner, el incendio provocado del sábado adquiere una nueva dimensión. Ha sido reivindicado por el “Vulkangruppe” o “grupo volcán”, un movimiento anarquista de extrema izquierda que toma su nombre de la erupción masiva de un volcán en 2010 en Islandia.

Desde 2011, estos militantes han dado que hablar con acciones de sabotaje contra infraestructuras ferroviarias, eléctricas o de telecomunicaciones. La víctima más conocida de estas diversas acciones ha sido, en dos ocasiones, la Gigafactory del gigante automovilístico estadounidense Tesla, cerca de Berlín.

“Estos grupos quieren bloquear una metrópoli como Berlín. Tienen un discurso muy anticapitalista y abogan por la defensa del medio ambiente”, observa el periodista berlinés Olaf Sundermeyer. “Estos atentados apuntan a poner en tela de juicio un sistema que rechazan. Con el tiempo han ganado en profesionalismo y sus éxitos los empujan a llevar a cabo acciones de mayor envergadura”, explica.

Un terreno fértil

La capital berlinesa ofrece un terreno político propicio para estos movimientos de extrema izquierda. Sus acciones están aumentando: más del 25 % entre 2023 y 2024 en lo que respecta a los delitos de extrema izquierda. Pero a las autoridades les cuesta mucho saber más sobre el grupo “Volcán” y, más aún, identificar a los autores de los sabotajes.

Otras acciones similares se producen regularmente en otras partes de Alemania. No son difíciles de llevar a cabo. Los planos de las infraestructuras objetivo suelen ser públicos.

