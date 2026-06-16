Decenas de miles de personas llevan más de dos semanas saliendo a la calle en Albania. Todo empezó con una imagen: la de un activista arrastrado por unos guardas en el parque de Narta-Vjosa, el espacio natural protegido amenazado por los planes inmobiliarios de la familia Trump. Esa imagen hizo estallar la rabia ciudadana y desde entonces las protestas no se han detenido.

Cada día, los manifestantes se congregan en la plaza Skanderbeg de Tirana y desde allí marchan por las calles de la capital. Sus exigencias son claras: la dimisión del primer ministro, Edi Rama, y el apartamiento del líder de la oposición, Sali Berisha. El primero ha respaldado el proyecto inmobiliario; el segundo no se opone a él. Los cánticos lo resumen sin ambages: Rama a prisión, Berisha a prisión.

La respuesta de Rama no ha contribuido a calmar los ánimos. "Gente incivilizada", "estúpidos como animales": así ha descrito el primer ministro a quienes protestan en las calles. Las palabras han alimentado aún más la indignación.

"Ha llegado el momento de iniciar el proceso de democratización"

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Pero detrás de la chispa que encendió estas protestas —el proyecto Trump en la laguna de Zvërnec— hay un trasfondo más amplio, según explica la arquitecta Doriana Musaj: "Después de 35 años, ya ha llegado el momento de iniciar el proceso de democratización que llevamos tanto tiempo esperando". El activista Melitjan Nezaj lo concreta en términos jurídicos: "Es inaceptable. No se puede cambiar una ley que firmaron antes".

La movilización se ha extendido ya a otras zonas del país, donde han surgido protestas contra proyectos similares. Todavía no es un movimiento político articulado. Pero sí una sacudida a un sistema.

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