Con Paulina Zidi, corresponsal de RFI en Kinshasa

Se está produciendo una nueva epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), anuncia el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC). Por el momento, afecta a dos zonas sanitarias situadas en la provincia de Ituri, en el este de la RDC.

Esta noche, el Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB) confirmó 13 casos positivos de virus del Ébola.

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Reunión regional de emergencia

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) acaba de convocar una reunión regional de emergencia. Esta nueva epidemia afecta más concretamente a la zona al norte de la capital provincial, Bunia. Una región fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. Su director, Jean Kaseya, explica que las muestras analizadas por el INRB en Kinshasa han dado positivo esta noche para el ébola: “Aún no sabemos de qué cepa se trata, pero sabemos que no es la denominada ‘Zaire’”.

65 muertos identificados

Según los primeros datos, ya se habrían registrado más de 200 casos sospechosos y se habrían identificado cerca de 65 fallecidos. La zona afectada se encuentra en los alrededores de las zonas mineras de Mongwalu y Rwampara, a unos cien kilómetros de Bunia.

Por el momento, no ha habido ninguna comunicación por parte de las autoridades congoleñas.

La última epidemia de ébola en el país terminó en diciembre de 2025 en Kasai. En cuatro meses, el país registró 64 casos y 45 muertes, principalmente en la zona sanitaria de Bulape. Una epidemia causada por la cepa Zaire.

La transmisión del virus entre humanos se produce a través de los fluidos corporales, y los síntomas principales son fiebre, vómitos, hemorragias y diarrea. Las personas infectadas solo se vuelven contagiosas tras la aparición de los síntomas, después de un período de incubación que va de dos a 21 días.

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