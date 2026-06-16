Con Frédérique Misslin, corresponsal de RFI en Jerusalén

¿Debemos ver en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán un declive de la influencia de Israel en Washington? ¿Un desaire personal para Benjamin Netanyahu?

“Israel ha quedado marginado y, en nuestra opinión, los estadounidenses están cometiendo todos los errores posibles e imaginables, empezando por el hecho de revelar sus intenciones”, opina Harel Chorev, analista del centro Moshe Dayan de Tel Aviv. “No se dice que no se enviarán tropas terrestres. No se dice que la guerra tiene una duración limitada, y eso es, sencillamente, arrogancia”, estima Chorev, aludiendo a las declaraciones de Trump.

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“El acuerdo no aguantará”

Para muchos analistas israelíes, el país se encuentra hoy en una situación peor que la que prevalecía antes de la guerra. Harel Chorev se muestra bastante pesimista respecto al futuro. “El acuerdo no aguantará. No es viable desde el punto de vista de los intereses esenciales de Israel en materia de seguridad. Y por eso todo este asunto es realmente un desastre que, en mi opinión, no puede funcionar a largo plazo”, opina.

Por qué los iraníes salen reforzados

Otros analistas consideran que el proyecto de acuerdo refuerza a la República Islámica al tiempo que deja sin respuesta las exigencias israelíes. Según Sima Shine, experta del Instituto de Estudios de Seguridad Interna de Tel Aviv, especialista en Irán y exmiembro del Mossad, Irán tiene hoy varias cartas en la mano.

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“Si Irán se siente fuerte y negocia como un vencedor, es porque ve la situación desde una perspectiva diferente. El objetivo de la guerra era derrocar al régimen. Este ha sobrevivido y eso da a los iraníes la sensación de haber encontrado la fuerza para reorganizar el sistema frente a los grandes ejércitos de Estados Unidos e Israel, sostiene.

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