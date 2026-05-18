En el sistema educativo francés, las actividades extraescolares se realizan en el tiempo que comprende las horas antes y después de la jornada escolar, durante las cuales se ofrece supervisión a los niños; incluyen, por ejemplo, la acogida de la mañana, el tiempo del mediodía y las actividades tras la salida de clases.

"En este momento, en cuanto a procesos judiciales, hemos tenido tres aperturas de instrucciones (judiciales, a cargo de jueces de instrucción) y cinco citaciones ante el tribunal correccional", precisó la fiscal Laure Beccuau, añadiendo que un monitor fue puesto en prisión preventiva.

Este expediente "es absolutamente urgente", aseguró la fiscal, subrayando la importante carga de trabajo de la brigada criminal, que tramita estos casos junto con los de incesto.

Desde comienzos de 2026, 78 agentes del municipio han sido suspendidos en las escuelas parisinas, de los cuales 31 por sospechas de violencia sexual, cifras que reflejan un carácter "sistémico", según el nuevo alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire.

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Frente a la magnitud del escándalo, el ex primer teniente de alcalde de Anne Hidalgo puso en marcha a mediados de abril un plan de acción con un costo de 20 millones de euros para las actividades extraescolares, “prioridad absoluta” al inicio de su mandato.

El plan contempla una simplificación de la cadena de reportes con una unidad de escucha dedicada y promete una "transparencia total" a las familias, así como la profesionalización de un sector precarizado: la gran mayoría de los 14.000 monitores parisinos trabajan por contrato temporal.

Por su parte, los padres siguen reclamando más medidas. Más allá de París, los colectivos SOS Actividades Extraescolares y #MeTooEscuela exigen medidas a nivel nacional y un enfoque interministerial.

En París, los sindicatos del sector denuncian una "política de represión de la municipalidad" que, según ellos, aplica "suspensiones automáticas" en un ámbito con "falta crónica de personal". Han convocado a una huelga hasta el 22 de mayo.

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