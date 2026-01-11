Las urnas abrieron a las 06H00 (23H30 GMT del sábado) en el distrito de Kawhmu, en la región de Rangún, antiguo escaño de la figura emblemática prodemocracia Aung San Suu Kyi, quien fue derrocada en un golpe de Estado en 2021 y permanece detenida.

Los militares revirtieron las últimas elecciones birmanas y depusieron a Suu Kyi en el golpe de 2021, tras alegar que su Liga Nacional por la Democracia (LND) ganó ampliamente las elecciones mediante un fraude masivo. Monitores internacionales aseguran que las denuncias de fraude no tienen fundamento.

Después de gobernar por la fuerza durante cinco años, la junta prometió celebrar elecciones en tres fases, la última de las cuales se efectuará el 25 de enero, para devolver el poder al pueblo. Pero Suu Kyi permanece encarcelada y el LND fue disuelto, mientras activistas prodemocracia dicen que la votación administrada por la junta ha estado manipulada por la represión a los disidentes y la saturación de candidatos aliados de la junta.

El promilitar Partido Unión, Solidad y Desarrollo, derrotado por la LND en las elecciones de 2020, obtuvo cerca de 90% de los escaños en la cámara baja en la primera fase electoral, en diciembre.

– Lavar imagen –

"Creo que los resultados existen solo en la boca de los militares", indicó un residente de Rangún de 50 años, quien habló con AFP en condición de anonimato por motivos de seguridad. No hay votación en grandes extensiones del país tomadas por facciones rebeldes, a las que las fuerzas armadas acusan de lanzar ataques con drones, cohetes y bombas durante la primera fase electoral, cuando cinco personas murieron.

Analistas indican que la junta convocó las elecciones para lavar su imagen, en busca de mejorar sus relaciones diplomáticas, aumentar las inversiones exteriores y arrebatar el impulso de los rebeldes. "No debe sorprender que el partido apoyado por los militares se adjudicó una victoria masiva en la primera ronda electoral", señaló en un comunicado Tom Andrews, experto de la ONU en derechos humanos.

"La junta manipuló las elecciones para garantizar la victoria de su candidato, afianzar la hegemonía militar en Birmania y crear una imagen de legitimidad, mientras la violencia y la represión continúan sin tregua", afirmó. La primera ronda electoral tuvo una participación de alrededor de 50%, por debajo del 70% en la votación de 2020 cuando el partido de Suu Kyi llegó al poder.

Los partidos más votados en aquel proceso, incluida la LND, no están postulados en las actuales elecciones, según la Red Asiática para Elecciones Libres. Sin importar el resultado, un cuarto de los escaños legislativos están reservados a las fuerzas armadas bajo la constitución adoptada en un gobierno militar previo.

