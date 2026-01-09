“Embajador, buenas tardes. ¿Cómo está? Habla con Joan Giraldo. Nos está llegando una información sobre el tema de la liberación. (…) Familiar de Javier Giraldo García, que es mi papá de 70 años, colombiano, detenido en la cárcel Rodeo tres, hace cuatro años”, explica por teléfono.

“Mi papá acaba de mandar un mensaje de texto”

Por una periodista Joan Javier se enteró del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional venezolana acerca de la liberación de un número importante de presos venezolanos y extranjeros. Pero hay que esperar confirmación de quién estaría en las listas.

En ese momento aún no sabe si su padre colombiano hace parte de ellos. “Mi papá acaba de mandar un mensaje de texto que dice ‘Hola, ¿todo bien?’ Véalo usted”, muestra. Javier Giraldo envío sin duda el mensaje desde el celular de un guardia. Su hijo tiene una corazonada: volverá a ver a su padre muy pronto.

“Papá fue capturado con la plantilla del terrorismo”

“Abrazarlo, celebrar. Mi papá pasó la frontera por última vez de Colombia porque estaba enfermo acá en silla de ruedas el 5 de septiembre del 2021 y fue capturado el 7, torturado. Papá fue capturado con la plantilla del terrorismo. Delitos contra el odio, espionaje y traición a la patria. Y esa es la plantilla que tienen para todos los detenidos políticos”, cuenta a RFI.

Una vez confirmada la liberación del padre, toca pensar en el siguiente paso: “En Venezuela no hay alimentación adecuada, no hay medicamentos. Me imagino que nos tocará internarlo ahorita cuando salga y es un llamado también al Gobierno colombiano, porque vamos a necesitar recursos para colocar a estas personas en sus ciudades Barranquilla, Medellín, Cali, Boyacá, etcétera”, precisa.

Según la asociación de Joan Javier, alrededor de 50 presos políticos extranjeros en Venezuela son colombianos.

