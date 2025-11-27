¿Por qué parpadeamos? ¿Por qué los mosquitos pican siempre a las mismas personas? ¿somos más inteligentes que los animales? ¿porqué tenemos canas? éstas son algunas de las preguntas que se responden en el un libro pedagógico consagrado al cuerpo humano.

Escrito de manera clara y agradable por el periodista y divulgador científico Nicolás Gutiérrez, el libro se articula en 50 artículos de los últimos hallazgos en relación al cuerpo humano. Los artículos van acompañados de caricaturas hechas por Olivier Lascar, para aportar una nota de humor y de pedagogía.

El libro 50 Petits et grands mystères du corps humain acaba de ser publicado por la editorial francesa Vuibert, actualmente sólo se encuentra en francés. Escuche aquí la entrevista radiofónica con el colombiano Nicolás Gutiérrez, periodista científico y antes investigador en biología celular:

El autor vino a los estudios de Radio Francia Internacional para presentar su libro. Unas semanas antes, estuvo también en el programa Autour de la question de Caroline Lachowsky.

