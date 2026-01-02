Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Nasry Asfura son algunos de los políticos de derechas o de extrema derecha que han llegado al poder en este 2025 en Latinoamérica, una región que ha experimentado un marcado giro a la derecha en las urnas.

¿A qué se debe este cambio de dirección? Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté, sostiene que para explicar este fenómeno hay que evocar el alza de las tendencias populistas a nivel global, teniendo en cuenta, no obstante, las situaciones específicas de cada país.

"Por un lado, hay una tendencia global de un giro no solamente hacia la derecha, sino incluso hacia la extrema derecha. Es algo que se observa también en Estados Unidos y en varios países europeos. La atomización de la sociedad y, por lo tanto, la búsqueda de chivos expiatorios, por ejemplo los inmigrantes, las minorías étnicas, los indígenas, etcétera. La acción colectiva se ve sustituida por un voto castigo a favor de la extrema derecha".

Bolivia, autodestrucción del MAS y triunfo de la derecha

Dicho esto, este profesor de la universidad francesa de Franche-Comté resalta que existen circunstancias propias de cada país, "factores internos", que explican este giro.

"En el caso de Bolivia, por ejemplo, la victoria de la derecha se debe en buena medida a la autodestrucción del Movimiento al Socialismo, el MAS. En otros lugares, las fuerzas de derecha o de extrema derecha llegan al poder en un contexto en el que la izquierda estuvo gobernando, pero no estuvo a la altura de las expectativas que había despertado. Ese es el caso de Chile, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric: muchos chilenos consideraban que no estuvo a la altura y que no cumplió con esas promesas".

En algunos casos, como el de Asfura en Honduras o el triunfo de Javier Milei en las pasadas legislativas argentinas, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo presente, incluso supeditando su apoyo económico al país a que se cumplieran resultados que le complacían. ¿Cambiará esta postura la política internacional de Latinoamérica?

"Lo que es seguro es que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha van a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos de Trump. El mandatario estadounidense tiene buenas relaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Milei en Argentina, y las tendrá seguramente con el nuevo presidente de Honduras, con Kast, etcétera. En cuanto a la relación con China, es posible que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha sean reticentes a profundizar la dependencia económica que tiene América Latina con ese país. Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto sean capaces de romper esa relación con Pekín, porque la presencia china en América Latina ya es relativamente antigua. China lleva varias décadas construyendo su influencia en la región. Va a ser difícil que países como Honduras, Ecuador o Argentina se distancien a nivel económico de China", concluye.

