Alfredo Díaz, de 56 años, estaba encarcelado desde noviembre de 2024. Formaba parte de los 887 presos políticos, que según la ONG Foro Penal están tras las rejas en Venezuela. La mayoría son hombres, 770 y civiles, 713 contra 174 militares.

Díaz fue arrestado durante la represión postelectoral de los comicios del 28 de julio de 2024 en los que el presidente Nicolás Maduro se declaró ganador pero que la oposición denunció como fraudulentos. Estaba preso en el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) acusado de "terrorismo" e "instigación al odio".

Sexto opositor fallecido en la cárcel en el último año

Había sido gobernador del estado de Nueva Esparta entre 2017 y 2021. Se trata del sexto opositor que muere en la cárcel desde noviembre de 2024 y van 17 fallecimientos desde el año 2014, según el Foro Penal.

La hija del opositor, Daliannys Díaz, denunció en un video publicado en las redes sociales que, en el momento de ser arrestado, se comunicó a las autoridades que su padre tenía problemas de salud y que debía seguir un tratamiento.

“Hicieron caso omiso, en un año y días lo mataron, mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho, incluso convulsionaba", dijo en TikTok.

Un año preso y sin visitas

El abogado Gonzalo Himiob de la ONG Foro Penal, declaró a la AFP que Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado". "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público".

Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas. (con AFP)

