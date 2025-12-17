La innovación dominicana da un paso trascendental: un grupo de egresados de la carrera de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) obtuvo una patente de modelo de utilidad por la creación de un dispositivo electrónico interactivo que abre nuevas posibilidades de aprendizaje para niños y adolescentes con discapacidad auditiva.

El prototipo, concebido como trabajo final de grado por Bárbara Kalustian, José Correa, Madelyn Castillo, Diana Pastrano y Daniela Sánchez, se fundamenta en la logogenia, un método educativo que permite a personas sordas adquirir el español escrito.

“Nos tocó el corazón la dificultad que enfrentan los niños con discapacidad auditiva para aprender a leer y escribir con los métodos tradicionales. Este dispositivo busca transformar esa realidad”, expresó Sánchez.

Egresados del INTEC obtienen patente con dispositivo electrónico para niños con discapacidad auditiva. (Fuente externa).

Innovación con impacto social

El dispositivo no solo enseña lectoescritura: promueve la construcción de oraciones paso a paso, fortalece la sintaxis y utiliza ilustraciones dinámicas para estimular la comprensión.

Se trata de una herramienta que combina tecnología, diseño y pedagogía inclusiva para mejorar la comunicación de miles de jóvenes.

INTEC, líder en patentes

Con esta concesión, INTEC alcanza 15 patentes registradas en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), consolidándose como la universidad dominicana con mayor número de innovaciones protegidas.

En 2025, además de este dispositivo, la institución obtuvo otra patente por una embarcación autónoma para la recolección sostenible del sargazo, desarrollada por Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería en Mecatrónica.

Ecosistema de apoyo

El Centro de Emprendimiento e Innovación (CEI INTEC) acompañó el proceso con asesoría técnica, legal y de propiedad intelectual, garantizando que el prototipo evolucionara hacia una versión más robusta y estética.

“Nos sentimos entusiasmados por esta patente. Confiamos en que generará el impulso necesario para mejorar la calidad de vida de jóvenes con discapacidad auditiva, mediante herramientas que fortalezcan su aprendizaje y comunicación”, afirmó Kalustian.

Cultura de innovación

La Dirección de Innovación y Emprendimiento (DEI INTEC) impulsa proyectos disruptivos y fomenta la participación estudiantil en competencias nacionales e internacionales, promoviendo una cultura que convierte ideas en soluciones de impacto social y económico.

