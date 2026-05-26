El presidente del Grupo Haina, Juan Tomás Díaz, presentó esta semana ante más de 500 líderes empresariales de Iberoamérica un modelo de gestión que desafía la lógica tradicional del mundo corporativo: el impacto social no como filantropía marginal, sino como eje central del crecimiento empresarial. Lo hizo en la Jornada de Impacto Social del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, celebrado entre el 25 y el 27 de mayo en Ciudad de México bajo el lema "La Fuerza de Iberoamérica", junto a Ana Botella, presidenta de Fundación Integra y ex alcaldesa de Madrid.

Un empresario con doble agenda: negocios y niñez

Díaz, quien además preside Fundación Integra RD y Save the Children República Dominicana, sostuvo que más de 14 años de trabajo social no han frenado su expansión empresarial, sino que la han impulsado. Sus empresas generan actualmente alrededor de 1,600 empleos directos, y en 2025 más de 11 mil niños y niñas fueron beneficiados a través de los programas de Save the Children RD.

Entre los logros que expuso ante el foro iberoamericano figuran la creación del sello "Libre de Trabajo Infantil", desarrollado junto al Ministerio de Trabajo dominicano, y la participación activa en la eliminación del matrimonio infantil en el país. Ambas iniciativas apuntan a vacíos estructurales que el Estado dominicano ha tardado en cerrar.

Díaz puso sobre la mesa esta cifra: cada año, más de 16 mil niñas y adolescentes quedan embarazadas en República Dominicana. Frente a esa realidad, presentó el programa "Yo Me Respeto", desarrollado en Haina.

Pedernales: turismo y protección infantil en la misma ecuación

Uno de los proyectos más ambiciosos que presentó Díaz es el primer programa turístico de prevención de explotación sexual infantil en República Dominicana, ubicado en Pedernales —zona que concentra una de las apuestas de desarrollo turístico más grandes del gobierno actual. La iniciativa, que supera una inversión de un millón de euros, busca convertir esa región en un entorno libre de prostitución infantil antes de que el boom turístico consolide dinámicas de abuso.

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El modelo que Díaz presentó en Ciudad de México es poco frecuente en los foros empresariales internacionales: la idea de que proteger a la niñez, incluir a personas con discapacidad y prevenir el embarazo adolescente no son costos sociales, sino parte de la arquitectura de un negocio sostenible.

La elección del escenario no es casual: Pedernales está en el centro de la agenda de inversión pública y privada del país, lo que convierte a este programa en una señal de alerta sobre los riesgos sociales que puede traer el desarrollo si no va acompañado de protección.

El problema del embarazo adolescente: datos y respuesta concreta

Díaz puso sobre la mesa esta cifra: cada año, más de 16 mil niñas y adolescentes quedan embarazadas en República Dominicana. Frente a esa realidad, presentó el programa "Yo Me Respeto", desarrollado en Haina, que durante ocho años consecutivos ha mantenido cero casos de embarazo entre sus participantes menores de edad. Es uno de los pocos ejemplos documentados de intervención sostenida con resultados medibles en este ámbito en el país.

Inclusión laboral: de la ley al empleo real

Otro eje de su intervención fue la brecha entre el marco legal y la realidad. Díaz señaló que muchas disposiciones de la Ley 5-13 sobre Discapacidad siguen sin aplicarse plenamente en el país, y presentó como respuesta concreta el trabajo de Fundación Integra RD: ya se logró integrar a un primer grupo de 39 personas con discapacidad cognitiva y física en procesos de empleabilidad, mediante alianzas con empresas privadas.

El modelo tiene un antecedente directo en España: Ana Botella explicó durante el conversatorio que Fundación Integra lleva 25 años promoviendo la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad —quienes salieron de la cárcel, la droga, la violencia o la calle— y que ese modelo inspiró la creación de Fundación Integra RD. "El trabajo ayuda a conformar personas libres", afirmó la ex alcaldesa de Madrid.

Tecnología, niñez y una afirmación polémica

Díaz también presentó un proyecto reciente, patrocinado por la Embajada Británica, sobre protección de la niñez frente al uso de medios digitales. Para su desarrollo, indicó, fueron contratados 60 especialistas que elaboraron una guía educativa para docentes y padres. Sin embargo, durante su intervención realizó una afirmación que merece ser leída con cuidado: sostuvo que "el 50% de los niños de hoy no nacen autistas, se hacen autistas", en referencia al uso excesivo de tecnología.

Esa formulación contradice el consenso científico actual, que reconoce el autismo como una condición del neurodesarrollo con base genética y neurológica, no causada por el uso de pantallas. La comunidad médica y las organizaciones de familias con hijos autistas han rechazado sistemáticamente este tipo de asociaciones, que pueden reforzar estigmas y desorientar a las familias. El dato merece ser separado del mensaje central sobre los riesgos reales del uso descontrolado de tecnología en menores, que sí cuenta con respaldo empírico.

El modelo tiene un antecedente directo en España: Ana Botella explicó durante el conversatorio que Fundación Integra lleva 25 años promoviendo la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad —quienes salieron de la cárcel, la droga, la violencia o la calle— y que ese modelo inspiró la creación de Fundación Integra RD.

El congreso y el contexto iberoamericano

El IX Congreso CEAPI reunió a más de 500 presidentes de compañías y líderes institucionales de 22 países, consolidándose como uno de los foros empresariales más relevantes de la región. Su presidenta, Núria Vilanova, impulsó en esta edición el concepto de "empresas multiberoamericanas" y presentó un manifiesto con 10 puntos para convertir el potencial de América Latina en influencia global.

La participación de Díaz en ese escenario llega semanas después de que asumiera la presidencia de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina), cargo para el que fue juramentado el 21 de abril pasado, lo que amplía su perfil como referente del sector industrial dominicano a nivel regional.

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