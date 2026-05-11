El Instituto RTVD celebró su segunda graduación de 2025 con la investidura de 342 estudiantes formados en distintas áreas vinculadas a la televisión, la producción audiovisual y la comunicación digital. Los participantes proceden de diferentes puntos del país y cursaron programas técnicos especializados avalados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Dominicana, Ellis Pérez; el director general de RTVD, Iván Ruiz, y el director del instituto, Leo Silverio.

Durante el acto, Iván Ruiz afirmó que la creación del instituto respondía a una idea previa a su llegada a RTVD y sostuvo que la iniciativa demuestra que “no siempre hay que tener un gran presupuesto para lograr cosas grandes”.

Los graduandos fueron capacitados en 17 cursos técnicos, entre ellos Conducción de TV, Coordinador de Piso, Periodismo Digital e Inteligencia Artificial, Redacción de Noticias, Guion de Series, Marketing Digital, Locución, Producción de TV, Iluminación y edición con DaVinci Resolve.

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Pérez señaló que la formación especializada abre oportunidades de desarrollo profesional y valoró la creación de un espacio dedicado a la capacitación para el trabajo televisivo.

En la actividad participaron el viceministro de Cultura, Gamal Michelén; la vicerrectora ejecutiva y académica de UNICDA, Thelma Camarena; el rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard; representantes de INFOTEP, así como autoridades académicas de UNAPEC, ITSC y la Universidad del Caribe.

El director Silverio indicó que parte de los egresados pasarán a integrarse a distintas áreas de la televisión nacional como producción, edición, sonido e iluminación. También informó que RTVD cuenta actualmente con 35 pasantes en formación práctica dentro del canal.

En representación de los graduandos, Elianny Toribio agradeció la oportunidad de formación ofrecida por el instituto y destacó el acceso de jóvenes de escasos recursos a programas de capacitación técnica en televisión y comunicación audiovisual.

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