GCS, fintech pionera de la República Dominicana, filial de Grupo Popular y referente en la transformación digital de los servicios financieros a nivel nacional, presentó el libro “Tecnología con Propósito: El motor estratégico de GCS”, una obra que documenta sus 17 años de trayectoria y su impacto en la evolución del sector.

El texto recorre la historia de la empresa desde su fundación en 2009, destacando su papel en la apertura del camino fintech en el país, así como el desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa, ampliar el acceso a la banca y fortalecer el ecosistema digital.

La publicación muestra cómo GCS impulsó herramientas digitales que permitieron realizar pagos y transacciones desde teléfonos celulares, incluso antes de que la banca móvil se expandiera de forma masiva en el país.

Entre los hitos recogidos se encuentra tPago, la primera plataforma de pago móvil desarrollada en la República Dominicana, diseñada para ampliar el acceso a los servicios financieros, reducir el desplazamiento de las personas para realizar pagos y optimizar el tiempo invertido en filas.

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En un contexto donde muchas personas aún no utilizaban aplicaciones bancarias, tPago permitió hacer pagos, transferencias y recargas desde celulares básicos, sin necesidad de internet.

Actualmente, tPago conecta a las principales entidades financieras, empresas de pago y más de 30 fundaciones sin fines de lucro a través del código *150#, sin necesidad de internet, ampliando su impacto social y alcance, permitiendo además realizar transferencias en tiempo real entre múltiples bancos, fortaleciendo la interoperabilidad del sistema financiero.

El libro también recoge casos concretos sobre cómo la tecnología desarrollada por GCS ayudó a acercar servicios financieros a comunidades con acceso limitado a la banca tradicional y contribuyó a acelerar procesos de digitalización en empresas e instituciones.

“Nacimos en un momento en que el sector comenzaba a transformarse con la irrupción de las tecnologías financieras. Gracias a la visión del señor Manuel Grullón Hernández, fuimos pioneros en este espacio. Hoy estamos convencidos de que lo construido ha contribuido de manera estructural a la modernización del sistema financiero dominicano, donde la innovación con propósito se traduce en oportunidades reales para las personas”.

Carlos Santelises, vicepresidente gerente general de la entidad

Como parte de sus soluciones para ampliar el impacto de la inclusión financiera, la organización dispone de una red nacional de más de 1,500 subagentes bancarios, que funciona como un canal clave para acercar pagos y transacciones a comunidades con acceso limitado a la banca tradicional en todo el territorio nacional.

Una trayectoria de confianza e impacto

A lo largo de sus 17 años, la compañía ha procesado más de 500 millones de transacciones y ha impactado a más de cinco millones de dominicanos, manteniendo un historial confiable, sin fraudes materiales reportados en sus operaciones.

Además, sus plataformas integran actualmente a más de 80 entidades financieras y empresas de servicios, ampliando la cantidad de pagos, transferencias y operaciones disponibles para los usuarios.

Como parte de su compromiso con el desarrollo del sector, es miembro fundador de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH), contribuyendo activamente a la formalización, consolidación y crecimiento del sector en la República Dominicana.

Sobre GCS, la primera fintech dominicana

GCS es una empresa dominicana referente del segmento fintech, también conocido como tecnofinanzas, especializada en el desarrollo de soluciones orientadas a la inclusión financiera y la transformación digital. Fundada en 2009, ha impulsado plataformas que han marcado hitos en la modernización de los servicios financieros del país.

Desde 2023, forma parte de Grupo Popular como empresa filial, fortaleciendo sus capacidades y ampliando su alcance dentro del ecosistema financiero nacional.

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