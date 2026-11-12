Miles de usuarios de distintos países reportan problemas para acceder a sus cuentas de Outlook, enviar y recibir correos electrónicos debido a una interrupción del servicio que afecta a la plataforma de Microsoft.

La falla también ha generado reportes de inconvenientes en otras herramientas de Microsoft 365, entre ellas Teams y Copilot, lo que ha dificultado el acceso de algunos usuarios a sus servicios habituales.

¿Qué está pasando con Outlook?

Los problemas incluyen dificultades para iniciar sesión, abrir las bandejas de entrada y establecer conexión con los servidores de correo. Los reportes abarcan diferentes dispositivos y modalidades de acceso.

Microsoft identificó el incidente y confirmó que investiga los problemas de conectividad relacionados con Exchange Online, la plataforma que gestiona los servicios de correo electrónico de Microsoft 365.

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Microsoft trabaja para restablecer el servicio

La compañía detectó dificultades en parte de su infraestructura de Exchange Online, posiblemente relacionadas con una carga elevada de solicitudes.

Entre las medidas adoptadas figuran la redistribución del tráfico hacia otros sistemas y el reinicio de servidores para intentar recuperar la estabilidad de la plataforma.

Más de 120,000 usuarios reportaron problemas

La interrupción provocó un aumento considerable de notificaciones en Downdetector, plataforma que registra reportes de fallas en servicios digitales.

La agencia Associated Press informó que, alrededor de la 1:30 de la tarde, hora del Este de Estados Unidos, más de 120,000 usuarios habían reportado problemas con Outlook.

Aunque se registraron reportes desde distintos países, Microsoft identificó inicialmente la incidencia como una afectación en las conexiones de usuarios en América.

Hasta el momento de los reportes consultados, la compañía no había confirmado un horario definitivo para la recuperación completa del servicio.