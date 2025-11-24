La temporada navideña llega con un aire renovado en Supermercados Nacional, que este año apuesta por una propuesta innovadora que combina tradición y modernidad. La marca Líder en el mercado dominicano presenta una selección especial que busca acompañar a las familias en cada detalle de la más bella celebración que ya se aproxima.

En su portal se unen los productos tradicionales que han marcado la identidad de Nacional con nuevas opciones navideñas. Desde ingredientes clásicos para las cenas familiares hasta artículos exclusivos, la propuesta se convierte en un puente entre la memoria cultural y las tendencias actuales de consumo.

Entre las novedades destacan los bombones sin azúcar, una alternativa pensada para quienes desean disfrutar de la dulzura navideña sin comprometer su salud. Este producto refleja la creciente preocupación de la marca por ofrecer opciones inclusivas y adaptadas a distintos estilos de vida.

También, las tradicionales galletas danesas realizadas bajo el branding de Líder… y una diversidad de turrones, también con esta marca creada por Supermercados Nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La innovación también se extiende a los detalles para la mesa. Servilletas temáticas, ambientadores y accesorios decorativos forman parte de la selección, reforzando la idea de que la Navidad no solo se celebra con sabores, sino también con ambientes que transmiten calidez y alegría.

Supermercados Nacional complementa su oferta con la presentación de recetas exclusivas para platos salados, dulces y bebidas. Estas propuestas buscan que experimentemos en la cocina y podamos enriquecer sus celebraciones con nuevas combinaciones de sabores.

La estrategia responde a una visión integral de la experiencia navideña: no se trata únicamente de comprar productos, sino de vivir la temporada con creatividad, salud y estilo. Supermercados Nacional se posiciona así como una marca que entiende las necesidades de sus consumidores y las traduce en soluciones prácticas y emocionantes.

Estas propuestas buscan que experimentemos en la cocina y podamos enriquecer sus celebraciones con nuevas combinaciones de sabores . (Fuente externa).

Con esta propuesta, reafirma su liderazgo en el mercado dominicano y su capacidad de innovar en fechas clave. La Navidad se convierte en una oportunidad para demostrar que tradición y modernidad pueden convivir en perfecta armonía, ofreciendo a las familias dominicanas una celebración que es, verdaderamente, Nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más