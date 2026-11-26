WhatsApp prueba una nueva función que permitirá crear stickers con sonido, una herramienta que combina imágenes animadas con pistas de audio para ampliar las opciones de comunicación dentro de las conversaciones.

La novedad permitirá convertir videos almacenados en el teléfono en stickers animados y añadirles diferentes sonidos antes de compartirlos con contactos o grupos.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, la función comenzó a distribuirse entre algunos usuarios de las versiones beta de WhatsApp para Android y iOS.

Cómo hacer stickers con sonido en WhatsApp

Para crear estos stickers, los usuarios deberán seguir estos pasos, una vez tengan habilitada la función:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Abrir una conversación de WhatsApp. Acceder al apartado de stickers. Seleccionar la opción "Crear sticker". Elegir un video almacenado en la galería del teléfono. Esperar a que WhatsApp convierta el fragmento en un sticker animado. Seleccionar el botón de audio que aparecerá en el editor. Elegir el sonido que se desea incorporar. Escuchar una vista previa y guardar el sticker.

La herramienta permitirá utilizar el audio original del video, seleccionar efectos de sonido disponibles, importar archivos de audio o grabar una nota de voz.

De esta manera, los usuarios podrán personalizar sus stickers con expresiones, voces y sonidos que acompañen la imagen animada.

Cómo funcionan los stickers con audio

Los stickers con sonido no reproducirán el audio automáticamente cuando sean recibidos. WhatsApp incorporará un pequeño icono de altavoz para identificar cuáles contienen una pista de sonido.

Para escucharla, el destinatario deberá tocar el icono que aparece sobre el sticker. Una vez activada, la reproducción se repetirá tres veces antes de detenerse.

Esta característica busca evitar que los sonidos interrumpan inesperadamente las conversaciones, especialmente en los chats grupales.

Tanto el sticker como su pista de audio estarán protegidos mediante el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp.

Cuándo estarán disponibles los stickers con sonido en WhatsApp

La nueva herramienta todavía no está habilitada para todos los usuarios de WhatsApp. Su distribución comenzó de manera gradual entre participantes de las versiones beta de Android e iOS.

En Android, la función se ha identificado en la versión beta 2.26.47.1, mientras que en iPhone se ha reportado en la beta 26.46.10.70, distribuida mediante TestFlight.

Por el momento, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial para el lanzamiento general de esta característica.

Por tanto, instalar la versión más reciente de la aplicación no garantiza que aparezca inmediatamente la opción para crear stickers con sonido.

Mientras continúa el proceso de prueba, la herramienta promete ampliar las posibilidades de personalización de los stickers, una de las opciones utilizadas por los usuarios para expresar reacciones y compartir contenido en sus conversaciones.