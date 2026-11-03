La empresa tecnológica Cecomsa celebró el pasado jueves 29 de octubre la primera edición de Open Fair, un encuentro que reunió en Santo Domingo a representantes de compañías internacionales, ejecutivos empresariales y responsables de tecnología para abordar los avances y desafíos de la transformación digital.

La actividad, realizada en el Gran Salón Piantini del hotel JW Marriott Santo Domingo, contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó las oportunidades que tiene el país para ampliar su desarrollo tecnológico y atraer inversiones vinculadas con ese sector.

Durante su intervención, Peña sostuvo que la República Dominicana tiene capacidad para impulsar empleos de calidad y consolidarse como referente regional en innovación. También señaló la necesidad de fortalecer la formación del talento humano para responder a las transformaciones del mercado laboral asociadas con las nuevas tecnologías.

La apertura estuvo encabezada por Marlene Rosario, directora administrativa de Cecomsa, quien explicó que la iniciativa busca acercar a fabricantes tecnológicos internacionales y empresas dominicanas que toman decisiones sobre infraestructura y soluciones digitales.

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Inteligencia artificial y ciberseguridad entre los temas centrales

La agenda incluyó presentaciones de representantes de Dell Technologies, Microsoft, Cisco, Fortinet y Kaspersky, entre otras compañías, sobre inteligencia artificial, productividad, seguridad informática y conectividad.

Dell Technologies abordó las aplicaciones de la inteligencia artificial en los entornos de trabajo, desde los centros de datos hasta los equipos de escritorio. Microsoft presentó herramientas como Copilot y Cowork, mientras que Cisco trató el desarrollo de redes seguras.

Las exposiciones de Fortinet y Kaspersky se concentraron en la gestión de operaciones de seguridad y el papel del factor humano en la protección de las organizaciones frente a amenazas informáticas.

También participaron representantes de Logitech, Epson y Canon, con presentaciones sobre soluciones tecnológicas para empresas y espacios de colaboración.

Otro de los temas abordados fue el impacto de la inestabilidad eléctrica en las operaciones empresariales, en una exposición a cargo de Daniel Pensabé, representante de CDP.

La jornada incluyó además presentaciones sobre proyectos tecnológicos desarrollados por Cecomsa y una charla sobre aplicaciones de inteligencia artificial en procesos operativos.

Más de 20 marcas participaron en la exposición

El encuentro contó con un área de exhibición en la que participaron más de 20 marcas, entre ellas HP, Huawei, VMware, Netsys, Nexxt Infra y 3nStar. También se realizaron demostraciones de productos y espacios de intercambio entre los asistentes.

La actividad reunió a representantes del sector empresarial, público y académico, aunque el comunicado de la empresa no precisó la cantidad de participantes ni los resultados comerciales alcanzados durante esta primera edición.

Cecomsa, que tiene 39 años de operaciones en el mercado dominicano, se dedica a la distribución de equipos y soluciones tecnológicas para hogares, empresas e instituciones.

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