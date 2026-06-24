La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, cuestionó la forma en que las autoridades manejan las estadísticas oficiales sobre feminicidios, seguridad ciudadana y mortalidad materna, al considerar que la falta de datos completos dificulta conocer la dimensión real de estos problemas.

Cuello señaló que existen diferencias entre las cifras divulgadas por el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público sobre la cantidad de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una situación que, según afirmó, genera dudas sobre la precisión de los indicadores utilizados para medir la seguridad ciudadana.

“Si hay diferencias entre las mujeres que fallecen a manos de sus parejas, ¿Cómo nosotros tenemos certeza de los indicadores de seguridad ciudadana?”, cuestionó durante sus declaraciones.

La dirigente opositora también criticó que las autoridades no hayan divulgado todos los datos necesarios para calcular la tasa de mortalidad materna correspondiente al año 2025. Explicó que informar únicamente el número de muertes no permite establecer la situación real del país, ya que el indicador requiere conocer también la cantidad de nacidos vivos registrados en ese período.

“Solo publican la cantidad de muertes, pero no los nacidos vivos; para que no se pueda calcular la tasa”, afirmó.

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Cuello sostuvo que el acceso a estadísticas completas y verificables es fundamental para evaluar el desempeño de las políticas públicas y plantear soluciones a los problemas sociales. En ese sentido, llamó al Gobierno a ofrecer información oportuna y transparente sobre temas sensibles que impactan a la población.

“Hay que ser transparente. Si usted está mal, reconócelo ante la sociedad”, expresó.

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