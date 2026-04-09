En medio de la conmemoración del primer aniversario del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, el sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín elevó un enérgico llamado a exigir justicia por las víctimas de la tragedia, en una misa marcada por el dolor, la memoria y la indignación colectiva.

“El lenguaje, lo que decíamos un año completo era: pedimos justicia”, recordó el religioso, evocando las jornadas de acompañamiento realizadas cada mes desde el suceso. Sin embargo, dejó claro que la postura ha cambiado: “Hoy asumimos el compromiso. No vamos a pedir justicia… vamos a exigir justicia”. Su intervención fue respondida al unísono por los asistentes —familiares, amigos de las víctimas y sobrevivientes— quienes corearon con fuerza: “¡Justicia!”.

Durante su homilía, Cruz Fermín subrayó que el reclamo no implica violencia, sino una actitud firme frente a lo que calificó como una tragedia provocada por “indolencia” y “falta de respeto a esta sociedad”. “No estamos llamando a nadie a la violencia”, precisó, al tiempo que instó a no permitir que se diluya la memoria de quienes murieron en el colapso.

El sacerdote también cuestionó la falta de claridad en torno al número de víctimas y las circunstancias del hecho, evidenciando la incertidumbre que aún persiste un año después. “Que nos digan, que nos expliquen. Yo estoy confundido todavía… ¿A quién le creemos?”, expresó, al referirse a inconsistencias en las cifras reportadas.

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La ceremonia se convirtió así en un espacio de duelo, pero también de denuncia, donde el reclamo de justicia dejó de ser una petición para convertirse en una exigencia colectiva.