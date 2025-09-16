El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la selección de Vilma Morillo Vásquez en sustitución del renunciante diputado Agustín Burgos, representante de la circunscripción 1 de la provincia La Vega y quien desde mayo pasado se desempeña como director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

La decisión fue aprobada a solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a través de una carta firmada por José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general de la organización política.

Morillo Vásquez formaba parte de una terna, integrada también por Nelly Evangelista Concepción Alejo y Lourdes Claritza Ángeles Marmolejos.

La nueva diputada de la Cámara de Diputados logró una votación de 148 votos y de esa forma elevó a 71 la representación femenina en la Cámara, un récord histórico para ese órgano legislativo.

Una vez fue votada para representar a la provincia de La Vega, Morillo Vásquez fue juramentada como diputada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

De acuerdo con un comunicado de la cámara baja, Morillo Vásquez cursó la carrera de Secretariado Técnico en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

En el ámbito laboral, inició su experiencia en el bufete de abogados Máximo Ramírez y Asociados, en La Vega, y actualmente se desempeña como supervisora de Aduanas.

