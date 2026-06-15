El Sector Externo “Leonel Rumbo al Poder”, coordinado por el doctor Octavio Ramírez García, conocido como Tavitín, realizó su Asamblea Constitutiva Nacional en el Comando de Campaña Sede Principal de Santo Domingo.
La actividad, celebrada el pasado sábado 6 de junio de 2026, contó con la participación de delegaciones provenientes de distintas provincias y demarcaciones del país, entre ellas Moca, Higüey, La Vega, Baní y el Distrito Nacional.
Integración de nuevos votantes independientes
Durante la asamblea fueron presentadas nuevas iniciativas organizativas orientadas a integrar profesionales, líderes comunitarios, jóvenes y ciudadanos independientes no inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo.
De acuerdo con los organizadores, estas acciones forman parte del proceso de expansión territorial y fortalecimiento estructural del movimiento, con el objetivo de ampliar su base social y política de cara a los próximos procesos electorales.
Octavio Ramírez destaca participación abierta
El doctor Octavio Ramírez García destacó la importancia de continuar desarrollando mecanismos de participación abiertos, inclusivos y orientados al fortalecimiento democrático.
Ramírez sostuvo que el sector externo busca consolidarse como un espacio de integración política y social, enfocado en sumar ciudadanos independientes y fortalecer el respaldo al liderazgo de Leonel Fernández.
Fortalecimiento territorial
La actividad se desarrolló en un ambiente de organización y entusiasmo, según informaron sus organizadores, quienes reafirmaron el compromiso de seguir ampliando la presencia del Sector Externo “Leonel Rumbo al Poder” en distintas provincias y comunidades del país.
Con esta asamblea, el movimiento dejó formalmente constituida su estructura nacional y anunció que continuará promoviendo iniciativas orientadas al crecimiento institucional, la participación ciudadana y la expansión territorial del proyecto político.
Compartir esta nota