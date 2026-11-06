El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, habló sobre el relevo generacional en la política dominicana y señaló a su hijo, el senador Omar Fernández, entre los jóvenes que tendrán la responsabilidad de dirigir los destinos del país en los próximos años.

Durante una entrevista en Regente Podcast, conducido por la economista Erika Infante, el exmandatario proyectó que las elecciones de 2028 marcarán el inicio de un nuevo ciclo histórico para la República Dominicana, que se extenderá durante aproximadamente 30 años.

"En el próximo ciclo histórico, que se inicia en el 28 y que se extenderá por 30 años, jóvenes como Omar, como Erika y muchos otros tendrán la responsabilidad histórica de dirigir los destinos de la República Dominicana", expresó.

El presidente de la Fuerza del Pueblo manifestó su interés en que esa nueva etapa política sea encabezada por su organización y que desde allí se establezcan las bases para el surgimiento de nuevos liderazgos.

"Yo quiero que ese nuevo ciclo sea iniciado por la Fuerza del Pueblo, que siembre la semilla y la visión de futuro, para que se produzca ese relevo que inevitablemente tiene que producirse", sostuvo.

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Leonel habla de pasar la antorcha

Las declaraciones se suman a otros pronunciamientos recientes del exmandatario, quien ha señalado que su responsabilidad es conducir a la Fuerza del Pueblo hacia una victoria electoral en 2028, establecer una visión de país y posteriormente pasar la antorcha a una nueva generación de dirigentes.

Sus palabras han colocado sobre la mesa el debate acerca del futuro de su liderazgo político y el papel que podrían asumir otras figuras de la organización en los próximos años.

Entre ellas, Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, quien ha expresado públicamente su respaldo a las aspiraciones de su padre. El legislador manifestó recientemente que sería una bendición que la Fuerza del Pueblo llegara al Gobierno de la mano de Leonel Fernández.

A su vez, legisladores de esa organización han respaldado la posibilidad de que el expresidente vuelva a encabezar la candidatura presidencial en 2028 y que Omar tenga un mayor protagonismo en los procesos electorales posteriores.