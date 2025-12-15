República Dominicana participó este lunes en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país había solicitado para que se ofrecieran informaciones sobre las elecciones en Honduras, celebradas el pasado 30 de noviembre.

En esta reunión el canciller Roberto Álvarez hizo un llamado a la prudencia institucional y a resguardar la integridad de los materiales electorales del proceso hondureño y que las fuerzas del orden continúen cumpliendo su mandato constitucional de apoyo al Consejo Nacional Electoral de ese país.

En dicho encuentro en el canciller Álvarez participó de manera virtual, el embajador Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, presentó un informe sobre la situación electoral en ese país.

“La democracia y el Estado de derecho se sustentan en el debido proceso y en la evidencia, no en señalamientos mediáticos. Toda denuncia o inconformidad debe ser canalizada por las vías institucionales correspondientes, conforme a los mecanismos previstos en la legislación hondureña”, dijo el ministro.

Consideró como inaceptable que el Consejo Nacional Electoral sea objeto de presiones políticas, institucionales o mediáticas destinadas a interferir en el cumplimiento de sus funciones. Agregó que el proceso electoral debe desarrollarse y concluir dentro de los plazos legales, con plena independencia y sin interferencias de ningún tipo.

“La estabilidad democrática de Honduras exige que todas las instituciones del Estado, sin excepción, acaten las reglas del juego democrático que fueron previamente establecidas y aceptadas por todos los actores”, expresó Álvarez.

En ese mismo orden, el canciller exhortó al Consejo Permanente de la OEA permanecer atento, vigilante y dispuesto a actuar, en el marco de sus competencias, ante cualquier desviación que comprometa la integridad del proceso electoral en Honduras.

“La voluntad soberana del pueblo hondureño, expresada en las urnas, no es negociable, no admite reinterpretaciones interesadas, ni puede ser sustituida por presiones de ningún tipo. Su respeto pleno es una obligación democrática, no una opción política”, agregó Álvarez.

El diplomático recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras es la única autoridad constitucional y legalmente facultada para administrar las elecciones, resolver controversias y proclamar los resultados oficiales.

