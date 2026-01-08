Rafael Paz, presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, aseguró que la posición de Leonel Fernández respecto a la crisis en Venezuela se fundamenta estrictamente en la Constitución.

El dirigente político explicó que esta postura responde a una defensa de los principios universales y del derecho internacional, alejándose de la improvisación.

Paz sostuvo que el exmandatario ha mantenido una trayectoria consistente en la promoción de la democracia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

«Leonel Fernández no habla desde la improvisación ni desde la coyuntura, su posición parte de una visión de Estado», afirmó el político opositor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Para el dirigente, República Dominicana debe actuar con madurez y reafirmarse como un referente de equilibrio ante la actual polarización internacional.

El portavoz enfatizó que la tradición de diálogo y mediación del país no debe ser abandonada por cálculos políticos circunstanciales.

Paz recordó que la nación ha protegido sus intereses nacionales en el pasado al servir como escenario de concertación regional.

Según el presidente distrital del partido, la coherencia en la defensa de la institucionalidad democrática es lo que distingue al liderazgo responsable del oportunismo.

«Hay momentos en los que la historia exige responsabilidad, claridad y valentía; cuando esa responsabilidad llama, el silencio no es una opción», concluyó Paz.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más