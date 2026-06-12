El presidente del Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Héctor Sánchez, afirmó que el paquete de medidas fiscales presentado por el Gobierno resulta insuficiente para enfrentar el impacto económico de la crisis internacional y advirtió que, al final, el costo de los nuevos gravámenes será trasladado a los consumidores.

El dirigente político sostuvo que, aunque el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que las medidas buscan proteger a los sectores de menores ingresos y a la clase media, los empresarios terminarán incorporando los mayores costos a los precios de bienes y servicios.

Sánchez consideró que el Gobierno debió priorizar una renegociación de la deuda externa, que cifró en unos US$ 82,000 millones, con el objetivo de reducir el peso del pago de intereses sobre las finanzas públicas.

Propuestas alternativas

Como alternativa al paquete fiscal, el presidente del PPT planteó reforzar los controles para combatir la evasión y la elusión tributarias, así como reducir hasta en un 75 % las exenciones fiscales y subsidios que, a su juicio, ya no se justifican.

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También propuso ampliar el mínimo exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) para trabajadores con salarios de hasta RD$ 50,000 mensuales y eliminar el anticipo del ISR para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En materia de producción, planteó fortalecer el financiamiento del Banco Agrícola, Promipyme y el Banco de Exportaciones para impulsar la agropecuaria, las mipymes y las exportaciones.

Asimismo, sugirió elevar la inversión pública de capital hasta representar el 30 % del Presupuesto General del Estado y reducir partidas de gasto que considera no prioritarias, con el propósito de generar ahorros de entre RD$ 75,000 millones y RD$ 100,000 millones anuales.

Entre sus propuestas también figura eliminar los aumentos en los precios de los combustibles.

Sánchez sostuvo que estas iniciativas no constituyen una reforma fiscal, sino un conjunto de medidas para fortalecer la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto público frente al impacto de la crisis económica internacional.

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