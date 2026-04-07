El Partido de la Liberación Dominicana informó que no ha recibido una invitación formal para participar en el diálogo nacional anunciado por el presidente Luis Abinader, por lo que considera improcedente emitir una posición al respecto.

El secretario general de la organización, Johnny Pujols, explicó en un comunicado que el partido mantiene una postura prudente mientras no se definan los detalles, el alcance y la naturaleza de la convocatoria.

“El partido hasta ahora no ha recibido ninguna invitación formal. Por un asunto de prudencia elemental, no nos vamos a referir a algo que sigue siendo hipotético”, expresó.

Pujols indicó que, aunque el mandatario ha planteado la posibilidad de un acuerdo nacional en un contexto internacional marcado por conflictos en Medio Oriente y la situación en Haití, el PLD esperará una comunicación oficial antes de pronunciarse.

El dirigente recordó que la organización ha mantenido una postura activa en temas de interés nacional e internacional, incluyendo pronunciamientos recientes sobre la situación en Medio Oriente y declaraciones semanales sobre la realidad del país.

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Asimismo, afirmó que el partido ha procurado acompañar sus críticas con propuestas orientadas a mejorar las políticas públicas.

Al ser consultado sobre si el Gobierno debería aplicar medidas de austeridad antes de convocar al diálogo, reiteró que no corresponde fijar posición sin una invitación formal.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, mientras la oposición cumple su rol. Vamos a esperar que se formalice cualquier convocatoria antes de fijar una posición al respecto”, indicó.

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