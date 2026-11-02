El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acusó al Gobierno de abandonar el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible impulsado durante sus administraciones y sustituirlo por decisiones que, a su juicio, han agravado los problemas del tránsito en el Gran Santo Domingo y otras zonas del país.

La organización opositora sostuvo que los congestionamientos, la ocupación de las aceras, el doble parqueo y la falta de fiscalización de las motocicletas forman parte de una crisis que afecta la vida cotidiana y provoca pérdidas de horas productivas. En una rueda de prensa este lunes, su vicepresidente, Temístocles Montás, señaló que el impacto también se refleja en las muertes por accidentes de tránsito. Según los datos presentados por el partido, a octubre de este año el 66 % de las víctimas mortales correspondía a motociclistas.

El PLD recordó que durante sus gobiernos se creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), mediante la Ley 63-17, y se desarrollaron proyectos como la extensión de la Línea 2 del Metro, el Teleférico de Santo Domingo y los corredores de autobuses. Sin embargo, cuestionó que mecanismos contemplados en esa legislación, como la inspección técnica vehicular y la licencia por puntos, todavía no se hayan aplicado plenamente.

Entre sus propuestas, la organización planteó una política nacional para las motocicletas, un programa de regularización de sus conductores, la recuperación de los espacios públicos y una inspección técnica vehicular transparente. También propuso ordenar el transporte de carga, priorizar el transporte público integrado y utilizar tecnología para mejorar la fiscalización.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El partido propuso, además, un plan nacional de movilidad, orden y seguridad vial dividido en tres etapas: medidas para los primeros 100 días, reformas a dos años y transformaciones estructurales a mediano y largo plazo. Asimismo, pidió que los vehículos oficiales respeten las normas de tránsito y cuestionó que la publicidad estatal, que según afirmó supera los 10,000 millones de pesos, no se aproveche para desarrollar campañas permanentes de educación vial.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más