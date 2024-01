Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pesar de que la Ley 01-24 fue votada de manera favorable por los dos partidos de oposición con mayor representación en el Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), miembros de las referidas organizaciones políticas hoy expresan su rechazo y críticas a la ley por considerarla inconstitucional.

La oposición y el oficialismo se aliaron en el Congreso Nacional para aprobar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Mediante una revisión de la votación en la Cámara de Diputados se comprobó que, de los cien representantes del partido oficialista, 77 votaron a favor de la nueva ley, dos se privaron de votar, ninguno estuvo en contra y 21 no asistieron.

Por otro lado, el PLD, de sus 52 diputados, 28 votaron a favor, dos en contra, uno se abstuvo de votar y 21 estuvieron ausentes.

Mientras que, en la FP, que ocupa 18 curules en la Cámara Baja, doce votaron a favor, ninguno estuvo en contra, dos se abstuvieron de votar y ocho ausentes.

Asimismo, de los denominados bloques independientes y minoritarios 12 de 20 que conforman las organizaciones políticas, apoyaron la Ley 01-24.

En el Senado el proyecto fue aprobado con 21 votos a favor y cuatro en contra.

Críticas, contradicción y oposición

Luego de ser aprobada por el presidente de la República, Luis Abinader, las críticas hacia la Ley 01-24, así como las contradicciones de los partidos con sus miembros en el Congreso, no se hicieron esperar.

En el PLD, el candidato presidencial, Abel Martínez; la candidata a senadora por la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo y el candidato a diputado, Charlie Mariotti Jr., calificaron la ley de inconstitucional.

De su lado, Martínez considera esa ley como "una amenaza a la libertad de expresión y la democracia", mientras que, Mariotti Jr. manifestó que dicha ley tiene "implicaciones negativas" sobre la democracia y la libertad de expresión.

En ese mismo orden, Rafael Tobías Crespo, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, declaró a medios locales que ningún organismo de inteligencia debería contar con autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano que no implique una potencial violación a la ley, esto a pesar de que antes de que fuera votada la pieza, Crespo sometió ciertas modificaciones, estimando que con la aprobación del proyecto se podría "mejorar la inteligencia y seguridad del país”.

De igual forma, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tachó la ley de "inaceptable" por considerar que "tendrá un revés de inconstitucionalidad".

Favorecen la ley

Aunque miembros del PLD y de la FP rechazan la Ley 01-24, legisladores de dichas organizaciones apoyaron la pieza.

Tal es el caso del diputado Elpidio Báez, miembro del PLD quien considera que el proyecto es de “suma importancia y transcendencia” para la seguridad del Estado.

Juan Dionicio, el único en contra

La ley, que fue aprobada con 125 votos a favor, desde el inicio de la votación fue rechazada por el diputado Juan Dionicio Restituyo, del Frente Amplio.

Restituyo criticó la Ley 01-24 al considerarla inconstitucional, además introdujo modificaciones que fueron rechazadas por la mayoría.

Neutro

Por otro lado, el diputado del PLD, por la provincia La Vega, Ángel Estévez, afirmó en el programa de radio Sol de la Mañana que, aunque otros legisladores de su organización política favorecieron ante la promulgación de la Ley 01-24, no voto por desconocer lo estipulado en el proyecto.

“Yo en ese momento, como no leí ese proyecto, no voté por el proyecto, me abstuve. Teníamos la línea del partido que era votar por ese proyecto”, expresó Estévez.

Rechazo social

Distintos sectores de la sociedad han expresado su rechazo a la entrada en vigor de la Ley 01-24, considerándola de inconstitucional ya que infringe en la intimidad de los ciudadanos.

En el marco de la celebración del Día de la Altagracia, el arzobispo de Santiago, Héctor Rodríguez, dijo que dejar la Ley 1-24, que crea el Departamento Nacional de Investigación (DNI), como ha sido promulgada, sería atentar contra la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos a manejar informaciones de manera confidencial.

“Coincido que algunas instituciones en que la ley, en algunas de sus partes, específicamente el artículo 11, sobre entrega de información de manera compulsiva, constituirá y eso es lo que a mí me parece, un jaque mate a la libertad de expresión y al derecho humano, a la intimidad, a la confidencialidad, abriendo la posibilidad de lastimar derecho fundamental, como el derecho la privacidad y secreto profesional”, dijo monseñor Héctor Rodríguez.

El arzobispo hizo un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta las reacciones que han tenido distintos sectores y se revise la nueva legislación.

A este llamado se unen la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), entre otros sectores.

Asimismo, María Teresa Cabrera candidata presidencial del Frente Amplio calificó de "amenaza" la ley número 24 que crea la DNI.

Este lunes 22, a las 10:00 de la mañana el Gobierno dispuso de abrir un diálogo con diversos sectores, a través del consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto, en el Tribunal Constitucional.