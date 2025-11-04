El Gobierno de Paraguay expresó este martes su respaldo a la decisión del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, de postergar para 2026 la X Cumbre de las Américas programada para la primera semana de diciembre en Punta Cana.

"El Gobierno de la República del Paraguay manifiesta su apoyo a la decisión del presidente Luis Abinader de postergar la Cumbre de las Américas", afirmó la Presidencia del país suramericano en su cuenta en X.

En ese sentido, el Gobierno paraguayo hizo votos "para concretar en breve una Cumbre que responda a las necesidades de nuestro hemisferio".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La Cancillería de República Dominicana anunció en la víspera que pospone para 2026 la X Cumbre de las Américas, que se celebraría entre el 4 y el 5 de diciembre próximo, después "de un cuidadoso análisis de la situación en la región".

"En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas. A esta situación se suma el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe", explicó la Cancillería dominicana en un comunicado.

El anuncio del Gobierno dominicano, el pasado 30 de septiembre, de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a fin de favorecer "la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro", generó críticas y la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de no asistir a la cita.