República Dominicana pospone Cumbre de las Américas para el próximo año

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) anunció que el Gobierno dominicano ha pospuesto la celebración de la X Décima Cumbre de las Américas dado que actualmente existen “profundas divergencias” que dificultan la ejecución de un “diálogo productivo” en la región.

"Esta posposición conlleva nuevas consultas sobre la fecha de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan", señaló el MIREX en un comunicado.

Otra de las causas fue el impacto causado por los recientes eventos climáticos que han afectado gravemente a varios países del Caribe, manifestó.

El comunicado señala que la posposición para el próximo año “conlleva nuevas consultas sobre la fecha (exacta) de la Cumbre y ampliar el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan”.

Resaltó que la decisión de la posposición fue consensuada tanto con Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave; además de consultar al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Agradecemos todos los esfuerzos para apoyar la organización de este cónclave: países hermanos, organismos internacionales, representantes del sector privado, de la juventud, de la sociedad civil y las instituciones del Gobierno dominicano, cuyo compromiso y entusiasmo han sido esenciales. República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional”, añade el comunicado.

El evento había presentado varias críticas de actores internacionales luego de que se anunciara la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba provocando que países como Colombia y México desistieran de participar.

