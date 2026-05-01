Concluyó en esta capital el Foro Fundacional de la Red Socialista Internacional (SOVINTERN), con la participación de cerca de 500 delegados procedentes de todos los continentes, representando partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, juveniles y comunitarias comprometidas con la justicia social, la soberanía de los pueblos y la construcción de un orden internacional más equilibrado.

Durante la jornada de clausura fue leído un mensaje del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, en el que destacó la importancia de fortalecer nuevos espacios de articulación política entre fuerzas progresistas y patrióticas del mundo. En su comunicación, señaló que “estamos creando mecanismos reales de asociación a través de estructuras legislativas y partidarias como respuestas a los desafíos comunes de la estabilidad y la seguridad global y regional”.

Los participantes reafirmaron su compromiso con la paz, la justicia social, la cooperación solidaria y la construcción de un mundo multipolar basado en la igualdad entre los Estados y la dignidad de los pueblos

El mandatario ruso subrayó además que su país impulsa formas de cooperación junto a espacios multilaterales como los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Unión Económica Euroasiática, con el propósito de promover el desarrollo económico, la paz, la seguridad compartida y relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.

Los debates desarrollados en el foro estuvieron centrados en la crisis del modelo neoliberal, el avance de políticas unipolares, las amenazas a la paz mundial, la desigualdad creciente y la necesidad de fortalecer alternativas económicas y sociales orientadas al bienestar colectivo. Delegaciones de Asia, África, Europa, América Latina y el Caribe coincidieron en la urgencia de profundizar la cooperación entre las fuerzas transformadoras.

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La Red Socialista Internacional (SOVINTERN) quedó formalmente constituida como un espacio permanente de coordinación política, intercambio programático y solidaridad activa entre partidos y movimientos que luchan por la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los recursos estratégicos, los derechos laborales y la integración soberana de las naciones.

Asimismo, se aprobó un plan de trabajo inicial que contempla encuentros regionales, foros temáticos, programas de formación política, mecanismos de comunicación permanente y acciones conjuntas frente a campañas de desestabilización, bloqueos económicos y agresiones contra países soberanos.

Las delegaciones valoraron especialmente la necesidad de incorporar a la juventud, las mujeres, los trabajadores, los intelectuales y los movimientos populares a esta nueva etapa de articulación internacional, entendiendo que los grandes desafíos contemporáneos requieren respuestas amplias, democráticas y organizadas.

Al concluir el encuentro, los participantes reafirmaron su compromiso con la paz, la justicia social, la cooperación solidaria y la construcción de un mundo multipolar basado en la igualdad entre los Estados y la dignidad de los pueblos. Moscú despidió así una cita que marca el inicio de una nueva plataforma internacional de convergencia socialista.

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Bajo el lema “Por un nuevo socialismo del siglo XXI”, Moscú acoge foro que busca reorganizar la izquierda global | Acento

Rafael Méndez Periodista RAFAEL MENDEZ. -Periodista de profesión. Diputado al Congreso durante 14 años. Director Ejecutivo-Internacional Antimperialista de los Pueblos. Coordinador-Capitulo Dominicano-Internacional Antifascista. Miembro Dirección Central-Partido Fuerza del Pueblo. Ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Pasado Secretario General de los Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como miembro de los Consejos Directivos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y de la Organización Internacional de Periodistas (OIP). Político, ex diputado durante 14 años. Ver más