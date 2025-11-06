El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, expresó su respaldo al presidente Luis Abinader por las observaciones remitidas al Congreso Nacional sobre la modificación de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

D’Aza afirmó que las observaciones del Poder Ejecutivo garantizan la autonomía municipal, al reconocer que la decisión final sobre la tasa por servicios municipales corresponde exclusivamente a los gobiernos locales, titulares de la potestad tributaria.

El presidente de la LMD también valoró que las observaciones amplían el rol institucional de la Liga Municipal Dominicana, al establecer su participación técnica en la definición de la fórmula para la tasa por servicio.

Esa fórmula, explicó, se basará en estudios y análisis de costos directos e indirectos asociados a las etapas de recolección, transporte, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos.

Además, el documento dispone que la LMD y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberán ser consultados de manera obligatoria antes de la determinación de las tasas y de los mecanismos de cobranza.

D’Aza reiteró su compromiso de trabajar “como un solo Gobierno”, en coordinación con el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y las instituciones del Estado, para asegurar la aplicación efectiva de la ley en beneficio de las comunidades.

