El presidente de Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, reiteró duras críticas contra el gobierno al referirse al escándalo que envuelve al Senasa, al que calificó como una tragedia nacional que ha afectado directamente la vida y la salud del pueblo dominicano.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro navideño con dirigentes, simpatizantes y movimientos de apoyo de la Fuerza del Pueblo en la provincia de San Cristóbal, donde Fernández sostuvo que el actual gobierno “al haber dilapidado los recursos de nuestro pueblo en tratar de tener una masa cautiva que dependa de su capacidad de dádiva y de sus bonos, no ha dispuesto de los recursos imprescindibles para llevar a cabo las obras de infraestructuras, para garantizar el crecimiento económico del país, para generar mejores empleos y de mayor calidad”.

En ese contexto, afirmó que “en fin, el gobierno ha fracasado donde tenía que ser exitoso, en mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano”, al tiempo que cuestionó la narrativa oficial de honestidad y rendición de cuentas. “Y ahora ha ocurrido lo inesperado. El gobierno se vendía como honrable, el que realiza rendición de cuentas, el que es transparente, el que persigue la corrupción, pero del pasado. Esa virginidad la ha perdido, porque Senasa no solamente es un acto de desfalco y de corrupción, es una tragedia nacional”, expresó.

Fernández enfatizó la gravedad del caso al señalar que, “que un gobierno se haya organizado para crear una mega corrupción que afecte la vida, que afecte la salud del pueblo dominicano, eso nunca había ocurrido en nuestro país”, advirtiendo que se trata de una acción que “no será perdonada jamás, porque se ha atentado contra el bienestar y la vida del pueblo dominicano”.

Durante su intervención, el líder político también resaltó el crecimiento y la consolidación territorial de la Fuerza del Pueblo, al indicar que la organización “está en todas las provincias, está en todos los municipios, en todos los distritos municipales, está en las secciones y parajes”, así como en comunidades dominicanas del exterior como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Madrid, Barcelona, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

De cara al panorama político, sostuvo que “en el año 2026 lo que va a ocurrir es que se va a profundizar aún más esa presencia de nuestro pueblo en el sentimiento, en el corazón y en el deseo y anhelo de cambio real que tiene la República Dominicana”, señalando que, aunque aún falta tiempo, la Fuerza del Pueblo se prepara para enfrentar “enemigos poderosos que ya en el pasado han demostrado apelar a cualquier artimaña con el propósito de permanecer en el poder”.

Aseguró que estos no lograrán quedarse en el poder, "porque no hay fuerza alguna que pueda detener que un pueblo, cuando se convierte en el arquitecto de su propio destino, no logre su sueño de una transformación real para su propio beneficio”, al considerar que es el pueblo dominicano quien está decidiendo ser guiado por la Fuerza del Pueblo hacia un mejor destino.

