El expresidenteafirmó este viernes que el año 2025 ha sido "horrible" para el pueblo dominicano y dijo confiar en que el 2026 sea un uno de progreso, esperanza y reversión de las dificultades que marcaron el período que concluye.

Fernández se expresó así durante el tradicional acto que se realiza cada 26 de diciembre en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), para celebrar el cumpleaños del exgobernante.

Al abordar sus expectativas de cara al 2028, año de las elecciones presidenciales, señaló que espera que ese período represente prosperidad y bienestar para la población, en un contexto de recuperación y fortalecimiento de la calidad de vida de los dominicanos.

A lo largo de la jornada se dieron cita diputados, senadores, exfuncionarios, dirigentes políticos y simpatizantes provenientes de distintos puntos del país, quienes acudieron para saludar a Fernández en ocasión de su cumpleaños número 72, reafirmando su vigencia en la vida política nacional, dijo la oficina política de Fernández en una nota.

Fernández agradeció personalmente las expresiones de afecto recibidas durante la jornada. "A todos ustedes, obviamente, mi gratitud por esta permanente demostración de afecto, de cariño y de simpatía".

El encuentro también dejó espacio para el humor. Al referirse a su edad, el dirigente político compartió un comentario en tono jocoso: "Se lo pondré muy sencillo: el número de Juan Marichal al revés. Averígüenlo".

El exlanzador dominicano, Juan Marichal, primero de su país en ser exaltado al Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos, utilizaba el número 27 en su camiseta, por lo que Fernández dio a entender que cumple 72 años.