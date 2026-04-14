Miguel Decamps Jiménez, historiador, consideró que La Armada Dominicana, antes conocida como Marina de Guerra, está haciendo una buena labor, tanto en la formación de sus miembros, como en la protección y defensa de las costas dominicanas, que es su responsabilidad mayor.

Dijo que hay pocos registros documentados sobre la historia de La Armada, pero que recientemente fue parte de un panel, coordinado por el oficial Juan Gilberto Núñez, en el que participaron él y el historiador Juan Daniel Balcácer, así como el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, en donde se analizó la historia de la entidad entidad.

Dijo que los llamados patriotas que se escandalizan por el supuesto peligro haitiano en realidad son patriotas de pacotilla, payasos, como los de la llamada Antigua Orden, que ven riesgos de soberanía donde no existen, y que el país no tiene escenario de guerra.

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Miguel Decamps fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde cada día por el canal AcentoTV.

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